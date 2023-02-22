В ТПУ создали новые экологичные удобрения из глауконита

Эксперты из Томского политехнического университета создали новый вид минерального удобрения на основе глауконита. Они поделились подробностями разработки состава и его эффективностью.

По словам специалистов, в глауконите много полезных веществ по типу железа, калия, кремния. Все это необходимо растению для полноценного и быстрого развития. Однако получить компоненты в полном объеме можно лишь после активации минерала азотными соединениями.

Результаты тестирования удобрения на пшенице оказались достойными, поэтому в 2023 году запланировано еще одно масштабное испытание нового состава.