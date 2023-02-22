На рынке России начали предлагать новые Kia Ceed по цене от 2,1 млн рублей

Ряд российских дилеров предложили к продаже новые автомобили Kia Ceed, которые были самостоятельно ввезены в Россию. Соответствующие объявления также были опубликованы в газете объявлений.

Дилер из Челябинска предлагает к продаже автомобиль, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 128 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач. Цена составляет 2,1 миллиона рублей. Хэтчбек Kia Ceed оснащен восемью подушками безопасности и круиз-контролем. Предусмотрена в салоне и мультимедийная система, включающая навигацию и камеру заднего вида.

Продавец из Башкирии предлагает автомобиль с точно таким же двигателем за аналогичную стоимость. Крупнейший московский автодилер готов поставить Kia Ceed 2023 года выпуска, оснащенный двигателем объемом 1,6 метра и АКПП. В этом случае цена может составлять 2,2-2,5 миллиона рублей, итоговый показатель зависимости от комплектации.