Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков

Сергей Миронов, лидер партии “Справедливая РФ – За правду”, призвал пересмотреть экономические преступления и заявил, что вместо тюремных сроков бизнесменов нужно “наказывать рублем”. Сообщают РИА Новости.

Ранее, выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин, президент России, заявил, что необходимо пересмотреть экономические аспекты уголовного законодательства. Глава государства отметил, что для этого не нужно многое менять. В Уголовном кодексе есть статьи, которые давно можно было бы перевести в статьи Административного кодекса.

Миронов в эфире согласился, что в стране есть довольно много экономических преступлений. Но можно наказывать нарушителей рублем. Политик подчеркнул, что эти инициативы будут “внесены” на рассмотрение в Думу и фракция их поддержит.