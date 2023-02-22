Марафон «Знание о Героях» открылся мультимедийными выставками в парке «Россия – моя история»

На площадке парка «Россия – моя история» в Москве прошел Всероссийский просветительский марафон «Знание о Героях» Российского общества «Знание», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В прямом эфире марафона состоялось торжественное открытие мультимедийных выставок «Украина. На переломе эпох» и «Герои спецоперации».

Обе экспозиции призваны в понятном для современного обывателя цифровом формате рассказать о событиях на Украине, а также об историях людей, которые прямо сейчас самоотверженно защищают рубежи нашей страны, говорится в сообщении на сайте общества «Знание».

«Эта выставка позволит вам увидеть истории героев, которые живут среди нас. Вы – молодежь, сможете понять, что настоящие герои – это не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент. Это те, кто живут рядом с нами и совершают подвиги из любви к Родине, – отметил в приветственном слове генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Выставка «Украина. На переломе эпох» была представлена повторно, и в отличие от прошлого раза (в ноябре 2022 года) – в новом, цифровом формате. Как сообщил во время открытия организатор проекта, член Общественной палаты РФ Иван Есин, сейчас ведется активная работа по включению материалов экспозиции в школьную программу.

«Герои спецоперации» – совместный проект Российского общества «Знание» и Университета «Синергия». Выставка состоит из собрания графических новелл, в основе каждой – подвиг военного, который награжден медалью «Золотая Звезда». Реальные истории с передовой проиллюстрировали студенты факультета анимации «Синергии».

Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова отметила, что что в современных реалиях, когда страна находится под давлением попыток Запада переписать историю, отменить российскую культуру и даже приуменьшить роль РФ в победе на фашизмом в ходе Второй мировой войны, крайне важно заниматься просвещением молодого поколения, чтобы его представители могли ориентироваться в потоках поступающей информации и свободно отличать правду от откровенной лжи.

Также на марафоне состоялось прямое включение из Луганской народной республики, во время которого София Тихая, солистка Луганской академической филармонии, лауреат международных конкурсов, затронула тему важности сохранения памяти о подвигах героев боевых сражений в творчестве.

Помимо Москвы, марафон «Знание о Героях» прошел в девяти региональных студиях Общества «Знание», расположенных в Казани, Саранске, Вологде, Туле, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Курске и Архангельске. В каждой из них была предусмотрена собственная программа.

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