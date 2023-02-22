Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа

Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск РФ Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в Лужниках.

«Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она.

Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она.

В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России, так как именно здесь проходят многие значимые мероприятия. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы».

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины РФ сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, сообщил президент.

Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.

Перед собравшимися исполнят патриотические песни и стихи Хабиб, Зара, Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, иеромонах Фотий, группы «После Zавтра» и «Пятеро». Планируются также выступления Андрея Соколова, Эдгарда и Аскольда Запашных, артистов из Донецкой и Луганской народных республик.

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