 

Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа

22.02.2023, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск РФ Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в Лужниках.

«Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она.  

Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она.

В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России, так как именно здесь проходят многие значимые мероприятия. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы». 

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины РФ сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, сообщил президент.

Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.

Перед собравшимися исполнят патриотические песни и стихи Хабиб, Зара, Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, иеромонах Фотий, группы «После Zавтра» и «Пятеро». Планируются также выступления Андрея Соколова, Эдгарда и Аскольда Запашных, артистов из Донецкой и Луганской народных республик.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07.21 / Россия продавала вакцину “Спутник V” через фирму из ОАЭ, которая связана с королевской семьей – расследование The Moscow Times

11.03.21 / TikTok получит новые функции для защиты от буллинга

14.08.20 / Массовые мероприятия в школах запретили до 2021 года

09.09.21 / В Украине растет количество граждан, которые положительно относятся к Крымской платформе – опрос

19.11.21 / “У нас есть крот, который работает на Россию”. Бурба назвал причины провала спецоперации по вагнеровцам

26.03.21 / Цена на нефть выросла из-за севшего на мель контейнеровоза в Суэцком канале

16.12.21 / Зеленский и Кулеба поблагодарили Европарламент за принятие резолюции по ситуации на границе и на оккупированных РФ территориях Украины

18.05.21 / Путин анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса

09.08.21 / Антифа сорвали молитву ультраправых в США

22.04.21 / Асад выставил свою кандидатуру на выборы президента Сирии. Среди его соперников – 50-ти летняя женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика