 

Захарова назвала решение Румынии остановить работу Российского центра культуры «разочаровывающим»

22.02.2023, 17:00, Новости дня
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Обвинения в адрес Российского центра культуры и науки в Бухаресте со стороны Румынии несостоятельны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Решение румынских властей о приостановке деятельности центра в Бухаресте «мягко говоря, разочаровывает», сообщила Захарова, передает ТАСС. По ее словам, демарш Бухареста не останется без ответа.

При этом на фоне происходящей в Евросоюзе «антироссийской истерики» такое решение нельзя назвать неожиданным. Москва также отвергает обвинения в том, что РКЦ якобы является инструментом пропаганды, сказала она.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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