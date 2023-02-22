Захарова назвала решение Румынии остановить работу Российского центра культуры «разочаровывающим»

Обвинения в адрес Российского центра культуры и науки в Бухаресте со стороны Румынии несостоятельны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Решение румынских властей о приостановке деятельности центра в Бухаресте «мягко говоря, разочаровывает», сообщила Захарова, передает ТАСС. По ее словам, демарш Бухареста не останется без ответа.

При этом на фоне происходящей в Евросоюзе «антироссийской истерики» такое решение нельзя назвать неожиданным. Москва также отвергает обвинения в том, что РКЦ якобы является инструментом пропаганды, сказала она.

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