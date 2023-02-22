 

Путин призвал молодёжь слушать не только «Чайф», но и классическую музыку

22.02.2023, 17:33, Разное
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Президент России Владимир Путин, выступая в Лужниках, призвал молодёжь слушать классическую русскую музыку, чтобы быть образованными и «морально зрелыми» людьми.

– У нас великая, потрясающая культура, соприкосновение с которой проще всего начинать через музыку. Поэтому я всем говорю, и в особенности молодому поколению, что нужно слушать не только модную сегодня рок-музыку, не только какой-нибудь там “Чайф”, хоть он и популярен, но и нашу классику из девятнадцатого, из восемнадцатого веков. Рок не оставит следа в истории, хотя он многим нравится, а классическая музыка – она уже там, в истории, – сказал он.

Вскоре после этого заявления екатеринбургские СМИ сообщили про обыски у лидера группы Владимира Шахрина, однако потом опровергли эту информацию – оказалось, что он отделался лишением надбавок к пенсии и звания почётного гражданина Екатеринбурга.

Некоторые блогеры, впрочем, уже успели написать статьи о том, как он и его группа, именуемая «псевдомузыкальной бандой», десятилетиями разлагали моральный облик россиян по заказу иностранных спецслужб.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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