Ушла из жизни ярчайшая звезда “Ленкома”

В среду, 22 февраля, печальная новость пришла из Москва. Не стало выдающейся звезды “Ленкома” Бориса Чунаева. Заслуженный артист России не дожил до 85-летия всего два месяца. О его смерти сообщили в пресс-службе театра.

По данным телеканал “360”, Борис Чунаев служил в “Ленкоме” с 1967 года. Он пришел в театр сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Славу звезде принесли роли в спектаклях “Три девушки в голубом”, “иктатура совести”, “Поминальная молитва” и других.