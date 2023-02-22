«Давайте боеприпасы, а не обманывайте народ»: Пригожин раскритиковал заявление МО РФ о снабжении «вагнеровцев» в зоне СВО

Предприниматель Евгений Пригожин призвал Минобороны РФ прекратить обманывать граждан РФ и предоставить ЧВК «Вагнер» все запрашиваемые боеприпасы. Бизнесмен отметил, что готов обратиться в военную прокуратуру все необходимые сведения для расследования «снарядного голода».

Ранее в оборонном ведомстве попытались опровергнуть сообщения о дефиците боеприпасов у артиллерии «Оркестра». Представители Минобороны заявили, что снабжение русских добровольцев под Бахмутом производится в приоритетном порядке.

«Командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений», — заявляло Минобороны в публикации в официальном Telegram-канале.

Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что сообщение военного ведомства не соответствует реальности.

«Хочу еще раз подчеркнуть – уж коли мы перешли на публичную переписку с Минобороны – ЧВК «Вагнер» недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач. Поэтому заявление министерства обороны является не чем иным, как просто плевком в сторону ЧВК «Вагнер» с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг на Бахмуте (Артемовске)», — отметил предприниматель.

Петербургский бизнесмен призвал Минобороны прекратить обманывать жителей РФ и обеспечить поставки боеприпасов, о которых они отчитываются.

«Если будете давать боеприпасы – давайте, а не рассказывайте это в СМИ народу России, обманывая его при этом. В отличие от министерства обороны и его заявлений, готов все документы, включая поданные заявки и полученные количества, предоставить военной прокуратуре (или военной контрразведке, по вашему выбору) немедленно по их требованию», — заявил Пригожин.

Ранее артиллеристы ЧВК «Вагнер» обратились к Минобороны с просьбой возобновить поставки боеприпасов. Бойцы отметили, что дефицит снарядов приводит к дополнительным потерям среди штурмовых частей.

Отряды ЧВК «Вагнер» ведут наступление у Бахмута. «Музыканты» планомерно прорывают оборону ВСУ в населенном пункте. Киевское руководство направило в город все резервы с других участков фронта. Но даже в таких условиях отряды ЧВК «Вагнер» уничтожают личный состав и технику противника в сражении, которое в СМИ называют «Бахмутской мясорубкой».