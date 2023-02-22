 

Chery представит новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 27 февраля

22.02.2023, 17:28, Разное
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Китайский автогигант Chery готовится показать новый флагманский паркетник Chery Tiggo 9.

Премьера состоится 27 февраля. Внешний вид кроссовера ранее был продемонстрирован публике. Автомобиль получил увеличенную решетку радиатора, объемные бамперы, выдвижные дверные ручки, а также стильные задние фонари. Покупателям доступны версии с пятиместным и семиместным салоном. Также в новом кроссовере Tiggo 9 установили цифровую приборную панель, а также увеличенный дисплей мультимедийного комплекса.

Под капотом установили 2-литровый бензиновый двигатель на 254 л.с мощности. Также появится в продаже комплектация с 261-сильным агрегатом. Во всех модификациях установили автоматическую коробку передач. Остальные характеристики пока остаются засекреченными.


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