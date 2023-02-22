По мотивам игры Atomic Heart выпустят коллекцию презервативов Vizit

По игре Atomic Heart, созданной российским разработчиком Mundfish, выпустят набор презервативов. Об этом пишет Cybersport.ru.

Лимитированная серия Atomic Heart будет выпущена компанией Vizit. На упаковках изображены роботы Близняшки, которые встречаются с Atomic Heart в начале игры. В компании, занимающейся производством средств контрацепции, отметили, что создадут три разных упаковки, первая их них уже представлена широкой публике. Роботы-балерины сексуальны и красивы.

Производитель контрацептивов заявил, что покажет всех оставшихся персонажей “немного позже”.

Игра Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Она также доступна на Xbox One и Xbox Series X/S. VK Play распространяет игру в РФ и СНГ.