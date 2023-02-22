 

По мотивам игры Atomic Heart выпустят коллекцию презервативов Vizit

22.02.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По игре Atomic Heart, созданной российским разработчиком Mundfish, выпустят набор презервативов. Об этом пишет Cybersport.ru.

Лимитированная серия Atomic Heart будет выпущена компанией Vizit. На упаковках изображены роботы Близняшки, которые встречаются с Atomic Heart в начале игры. В компании, занимающейся производством средств контрацепции, отметили, что создадут три разных упаковки, первая их них уже представлена широкой публике. Роботы-балерины сексуальны и красивы.

Производитель контрацептивов заявил, что покажет всех оставшихся персонажей “немного позже”.

Игра Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Она также доступна на Xbox One и Xbox Series X/S. VK Play распространяет игру в РФ и СНГ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / Скандалы: Блогер Смоляк: «Спикер петербурского ЗакСа не сказал ничего, кроме осуждения песни Сергея Шнурова»

31.01.22 / НАТО и Евросоюз не могут договориться по санкциям для России

08.06.21 / Скандалы: «Охота на самых богатых людей России»

15.02.21 / Шотландцы нашли тело русалки

03.06.22 / Мнение: Алфавит ИПСО

09.03.21 / IOB: текущая повестка трансгуманизма

14.06.21 / Как создавать летние образы в стиле стритстайл: советы для дам с любой фигурой

06.10.20 / Мнение: Почему нас бесят дизайнеры?

07.07.22 / Исследователи изучат поверхность Марса с помощью минералов из Антарктиды

20.08.20 / Внебрачная дочь князя Монако Жасмин Гримальди попала в больницу из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика