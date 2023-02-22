 

В РСТ указали на беспрецедентный рост продаж летнего отдыха в России

22.02.2023, 17:25, Разное
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По данным пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), за первые две месяца 2023 года рост продаж российских путешествий на лето составил от 40% до 57%. Туроператоры считают такие цифры беспрецедентными.

По информации от РСТ, бронирований организованных путешествий на лето на 40-50%, а у некоторых компаний до 57% больше, чем за аналогичное время прошлого года. Это наблюдается несмотря на успех прошлогодней программы кэшбека для туристов, которую туроператоры назвали мощным инструментом стимулирования спроса. По мнению ассоциации, такие результаты являются «беспрецедентными» для туристических компаний. По данным РСТ, «если такая динамика бронирований сохранится, российские курорты могут принять на 8-10% туристов больше, чем в 2022 году.

К наиболее посещаемым направлениям относятся Сочи (Анапа), Кавминводы и Геленджик, а также Санкт-Петербург и Туапсе. Крым стал исключением на общем хорошем фоне. Бронирование гостиниц на полуострове упало на 40-70% процентов по сравнению с прошлым годом. Союз подчеркивает, что полуостров остается одним из пяти самых посещаемых направлений.

Ранее в РСТ сообщали, что туристическая отрасль Крыма переживает падение спроса из-за невозможности подключиться к авиарейсам. Представители туристического бизнеса просят поддержки у государства в связи со сложившейся ситуацией. Министерство экономического развития сообщает, что в 2022 году 62 миллиона россиян совершили поездки по РФ.


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