Скандалы: Добавила проблем

Дочь Алтайского губернатора Виктора Томенко заподозрили в намерении уехать в США накануне выборов

Галина Тилипман (фамилия по мужу) уже выставила на продажу свою 200-метровую двухуровневую квартиру на Мичуринском проспекте в Москве за 70 млн рублей – «на первое время» в США они придутся очень кстати. Происходит всё это за полгода до очередных губернаторских выборов, в которых явно придется участвовать её отцу. Оппоненты Виктора Томенко уже спешат воспользоваться невероятной новостью о его дочери.

В прежние времена дочь губернатора Алтайского края Виктора Томенко прилично зарабатывала на своём блоге. Но соцсеть, которой она пользовалась, на территории России запретили, доходы резко упали. Галина решила, что «в России она себя потеряла».

Девушка пару месяцев «разбиралась в себе» на Бали – не помогло. С июня по октябрь 2022 года Галина Тилипман «в поисках себя» объехала половину Евразии, побывав в Турции, Италии, Франции, а гуляла по улицам Калининграда и горным тропам Алтая. Всё тщетно, душа не принимала новую действительность. Добавил душевных страданий муж – гражданин и РФ, и США Александр Тилипман, который с началом частичной мобилизации осенью 2022 года уехал в Сербию.

Наконец, как пишут СМИ со ссылкой на телеграм-канал Mash, Галина и Александр решили, что для них теперь одна дорога – уезжать в США. Но и здесь не просто всё. Поженились они осенью 2021 года. А по американским законам, пока пара не проживает в США, признание российского свидетельства о браке длится не менее 18 месяцев. Галина нашла выход, получив в октябре 2022 года туристическую визу в заокеанскую страну. Но снова незадача. К концу года отца, Виктора Томенко, внесли в санкционные списки «за помощь в организации мобилизации». Планы молодых вновь подвисли.

Другое дело, как теперь корректировать свои планы отцу психолога из соцсетей – губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Через полгода с небольшим алтайцы, наряду с другими регионами страны, будут выбирать главу края. А предвыборная кампания начнётся и того раньше. Дочь внесла неожиданные коррективы явно не в пользу действующего губернатора.

Губернатор-технократ

До 2012 года Виктор Томенко строил карьеру в крупной частной компании, добравшись до должности заместителя генерального директора по экономике и финансам. На старте своей госслужбы он занимал 47-ю строчку рейтинга чиновников Forbes с доходом в 112,8 миллиона рублей. В феврале 2012 года Виктора Петровича назначают первым заместителем губернатора Красноярского края, после двух месяцев временного исполнения должности главы региона.

В мае 2018 года указом президента РФ Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. В единый день голосования 9 сентября 2018 года бывший топ-менеджер становится главой региона, получив поддержку почти 54% избирателей.

Надо ли говорить, что российский обыватель любит технократов во власти. Алтайцы, видимо, тоже посчитали, что успешный управленец на посту губернатора развернёт не менее плодотворную деятельность на пользу региону. Возможно, поэтому за Томенко проголосовали более половины всех пришедших на избирательные участки. Но прорыва в регионе явно не произошло. На спад инвестиций в основной капитал алтайских предприятий обратили внимание на высшем уровне. А в декабре коммунальщики как будто решили, что могут устанавливать тарифы самостоятельно, невзирая на указы губернатора.

Протестную тему тут же подхватили коммунисты, которые намерены выдвинуть своего кандидата на сентябрьские выборы главы Алтайского края, и даже рассчитывают на победу.

Протестное ЖКХ

С 1 декабря 2022 по всей стране повышены тарифы на услуги ЖКХ. При этом в регионах есть свои коэффициенты, превышать которые нельзя. В Алтайском крае максимальный уровень повышения тарифов составил 10,3%, но для Барнаула его установили в 14,7%, а для Бийска – 11,4%. Из-за возмущения жителей региона прокуратура Алтайского края назначила проверку законности такого повышения. При этом 5 декабря Виктор Томенко в ходе прямой линии заявил, что если рост тарифов будет выше установленного по региону процента, то граждане имею право обратиться за компенсацией в органы местного самоуправления.

Многочисленные политологи уверены, что действующему губернатору ничего и никто не помешает переизбраться на очередной срок. Однако повышения тарифов на ЖКХ народной любви к Виктору Петровичу не добавляют.

И как знать, в какой момент дочь снова подкинет Виктору Томенко антирейтинговых очков. Переезд за океан, по всей видимости, отложен только пока – на время. А представим, что весной или летом 2023 года Галина и Александр Тилипман решат визовые проблемы и выедут в США окончательно. В разгар избирательной кампании для Виктора Томенко это может фатальным ударом.

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”