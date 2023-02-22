“Детский” френч – микротренд весны: особенности дизайнов на ногти разной длины

В 2023 году в моду снова возвращаются короткие ногти. Именно поэтому, стилисты ногтевого дизайна несколько обновили французский маникюр, чтобы отразить длину. Именно поэтому, сейчас в моде бэби-френч с тонким кончиком.

Вот несколько интересных и модных вариантов такого нейл-арта, которые точно заслуживают внимания.

Классический белый цвет

Интересно смотрятся очень тонкие белые кончики.

Лучше всего выбрать классическую нейтральную основу, которая будет максимально соответствовать оттенку ногтевого ложа. В итоге получится интересный и элегантный дизайн.

Пастельно-зеленый и розовый

Приглушенный пастельно-зеленый цвет в сочетании с розовым выглядит просто восхитительно и они прекрасно дополняют друг друга.

Чтобы добавить немного шика своему френчу, стоит рассмотреть возможность добавления двух точек противоположного цвета рядом с кутикулой.

Золотистые кончики

Такой дизайн отлично подойдет как для короткой, так и для длинной ногтевой пластины.

Лучше всего использовать непрозрачный базовый цвет. Оттенки металлик являются самым настоящим трендом 2023 года, поэтому, можно быть уверенным в том, что выглядите фантастически.

Радуга

Если “детский” френч в одном цвете кажется несколько скучным, то можно сделать его радужный вариант, который будет более привлекательным.

Можно нанести две разноцветные линии на кончик ногтя, а затем растушевать их ватной палочкой, чтобы получить красивый градиент.

Темно-зеленый

Насыщенные темные тона всегда остаются в моде и выглядят они просто превосходно. Темно-зеленый кажется на первый взгляд черным, однако, если присмотреться, особенно на солнце, можно заметить его восхитительный оттенок.

Двойная линия

Если хочется немного оживить свой традиционный микро френч, то стоит сделать две линии. Это выглядит очень красиво, особенно если используете разные оттенки лака для ногтей.

Можно прорисовать кончик пастельным оттенком лака, а сверху нарисовать тонкую блестящую параллельную линию.

Непревзойденный блеск

Этот маникюр является утонченным и деликатным. В качестве акцента можно выбрать совершенно любой лак для ногтей. На кончик нанести оттенки металлик или добавить красивый блеск.

Весенние нотки

В связи с тем, что скоро наступит весна, пастельные тона снова в тренде. Особенно это касается дизайна ногтей. Оранжевый и розовый является беспроигрышным вариантом, так как они выглядят мило и нежно.

Если хочется добавить изюминку маникюру, то можно нарисовать крошечное сердечко или же цветок у основания.

Светло-розовый со звездами

Светло-розовый поможет сделать ногти просто восхитительными. Добавление пары звездочек к одному или двум акцентным ногтям придаст образу особый стиль.

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Точки

Микро френч с точками выглядит сложным, но на самом деле это совсем не так. Прорисовать такой узор можно при помощи зубочистки или же очень тонкой кисточки.

Яркий кобальтово-синий цвет

Такой маникюр просто отлично сочетается с совершенно любым оттенком кожи. Можно нарисовать синий кончик на нюдовой или светло-голубой основе.

Металлик с блестками

Металлический кончик выглядит просто великолепно. Создание металлического френча поверх блестящей основы выглядит стильно и несколько драматично.

Серебро

Красиво будет смотреться серебристые кончики поверх нюдовой основы. Это выглядит особенно круто, если сочетать такой маникюр вместе с серебряными кольцами.

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Белый с акцентным ногтем

Если обычный френч с белыми кончиками кажется скучным, то можно несколько разнообразить его при помощи акцентного ногтя. Можно выбрать красивый рисунок, в частности, такой как цветы, точки или сердечки.

Черный кончик с точками (главное фото)

Черные кончики всегда выглядят превосходно. Это идеальный выбор для рокерского гламура или панк-шика. Чтобы сделать нейл-арт более интересным, стоит добавить черную точку у основания ногтя.

Зеленый блеск

Глиттерные ногти иногда могут быть просто ошеломляющими. Если нравится такой дизайн, то можно сочетать его с “детским” френчем, нанеся яркий оттенок только на кончик.

Неоновый желтый цвет

Яркий неоновый оттенок выглядит просто фантастически. Это отличный вариант для оформления кончиков ногтей.

Черный на красном

Если стремитесь к некоторому драматизму, то можно нарисовать ультратонкую черную линию на классическом красном покрытии. Это интересный способ несколько оживить традиционный красный маникюр.

Синий с камешками

Это достаточно смелый и интересный вариант маникюра. Можно добавить камешки на один или два акцентных ногтя или же на все ногти.

Смешанные растительные тона

Пастельные тона идеально подходят для весны. Интересно будут смотреться ногти синего, розового и желтого цвета. Это самые распространенные варианты.

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Розовый с сердечками

Нежно-розовый кончик ногтя выглядит просто великолепно. Чтобы сделать маникюр еще более привлекательным, стоит дополнить его красным сердечком.

Перевернутый акцент

Нужно сделать обычный микро-френч и выбрать один акцентный ноготь, на котором нужно вместо кончика очертить кутикулу. Это интересный дизайн, который прекрасно сочетается с совершенно любым цветом лака.

Ярко-розовый квадрат

Такой цвет лака пользуется большой популярностью в этом голу. Можно сделать квадратные ногти и очертить кончики, чтобы добавить нейл-арту визуальную притягательность.