Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в Лужниках

Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в Лужниках исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»

«Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.

Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках. Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.

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