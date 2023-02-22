Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в Лужниках
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Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в Лужниках исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»
«Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.
Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках. Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.
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