Министр обороны Испании анонсировала поставку Киеву шести танков Leopard
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Правительство Испании намерено поставить Украине шесть танков Leopard, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
Она пояснила, что у королевства есть машины Leopard 2A4, некоторые из них находились в Сарагосе и не использовались, передает ТАСС.
Роблес добавила, что сейчас в ремонте находятся шесть машин Leopard, также есть возможность отремонтировать больше танков.
Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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