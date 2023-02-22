Министр обороны Испании анонсировала поставку Киеву шести танков Leopard

Правительство Испании намерено поставить Украине шесть танков Leopard, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Она пояснила, что у королевства есть машины Leopard 2A4, некоторые из них находились в Сарагосе и не использовались, передает ТАСС.

Роблес добавила, что сейчас в ремонте находятся шесть машин Leopard, также есть возможность отремонтировать больше танков.

Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.

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