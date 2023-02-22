 

Замглавы МИД Рябков заявил о неспособности Запада сломить решимость по достижению целей СВО

22.02.2023, 16:35, Новости дня
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Решимости Москвы выполнить задачи спецоперации в Украине не помешают планы Запада по поставкам Киеву самолетов и танков, сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

На данный момент западные страны обсуждают возможные поставки украинской стороне боевой авиации и танков, сообщил Рябков на заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

«Это не меняет решимости нашей страны добиться полного выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», – отметил он.

По его словам, поставки техники не помогут киевскому режиму и западному блоку добиться целей, но «факт есть факт, ставки повышаются».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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