Безуспешная попытка остановить раскол НАТО — экс-полковник и сторонник Путина Макгрегор объяснил, зачем Байден посещал Киев и Варшаву

Визиты американского президента в украинскую и польскую столицы были призваны сплотить Североатлантический альянс. Но они подтвердили лишь то, что Вашингтон продолжает двигаться провальным и рискованным курсом обострения конфронтации с Москвой, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник в отставке и бывший советник Белого дома Дуглас Макгрегор.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Поездка президента Байдена (в Киев. — ИноТВ) была призвана сплотить НАТО, поднять боевой дух на Западе, потому что за кулисами НАТО глубоко расколото. Мы раздроблены, разделены — называйте это как угодно, — потому что среди 31—32 членов очень и очень немногие заинтересованы в том, чтобы их втянули в войну с Россией.

И мы продолжаем настаивать на политике, которая до сих пор приводила к гибели многих украинцев, потере значительной части украинской территории, но, безусловно, не приведёт к победе. И люди задаются вопросом, сколько ещё мы будем следовать этим курсом, прежде чем НАТО полностью развалится.

Поэтому, на мой взгляд, Байден побывал там, чтобы подбодрить не столько нашего друга Зеленского, сколько союзников по НАТО. И я не думаю, что у него это получилось, но именно с такой целью он туда приезжал.

С учётом того, как эти вещи организовываются с участием военных, разведки, гражданских служб, Белого дома, людей Зеленского, реалистично ли полагать, что русских предупредили, чтобы убедиться, что они не будут бомбить Киев, пока там находился Джо Байден?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Что ж, я уверен, что русских, вероятно, предупредили. И, конечно, русские поступили правильно. Они не предприняли бы никаких действий против президента Байдена ни при каких обстоятельствах.

Вы видели эту постановку с фальшивым воздушным налётом. Они включили сирены воздушной тревоги, когда Байден вышел, чтобы подойти к стене памяти. Возможно, эти голливудские приёмчики порадовали кураторов Байдена, но выглядели глупо.

И опять же, по моему мнению, в конечном счете, всё это было инсценировано для НАТО. Обратите внимание на то, что Байден пообещал Зеленскому в своей речи, — это воздушные замки. 700 танков, тысяча артиллерийских систем. Когда? В следующем году? Когда эта техника прибудет, если вообще когда-нибудь прибудет, то никак не повлияет на результаты на украинском поле боя.

А затем ещё 500 миллионов долларов. С учётом того, что мы уже вложили, это гроши. И куда пойдут эти деньги? По большей части через ту же машину отмывания в Вашингтоне, но многое потеряется на Украине, в украинской коррупционной машине.

Я думаю, что всё это оказалось провалом.

Вот президент Байден, обращающийся к лидерам и сотрудникам НАТО, а также к польскому руководству, и здесь он, как ему кажется, демонстрирует свои ораторские способности.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украину, Украину РФ никогда не победить. Никогда.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Ну, что можно сказать? Я бы не говорил ничего подобного, окажись я на его месте. Это свидетельствует о том, что никто в Вашингтоне не ищет выхода из положения, что Вашингтон вполне готов пойти на риск прямой конфронтации с Россией. А я не вижу доказательств того, что кто-либо в Соединённых Штатах хочет это поддержать. И мы явно не готовы к высокотехнологичной обычной войне с русскими. Но именно такой сигнал (шлёт Байден. — ИноТВ).

Последний договор, который мы подписали с Россией, — это ДСНВ — Договор об ограничении стратегических вооружений. Он устанавливает ограничение на ядерное оружие и предусматривает инспекции, призванные подтвердить, что ограничение соблюдается. Вот перевод выступления, в котором Путин гневно, но, на мой взгляд, чётко объявляет о выходе РФ из договора. Давайте посмотрим.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Но даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то… В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Являются ли инспекции стандартными в этих договорах? И почему он назвал это «театром абсурда»? Каждая сторона инспектирует другую или только НАТО инспектирует Россию?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Что же, они предусматривают инспекции. Но я думаю, что он (Путин. — ИноТВ) подразумевает утверждения о том, что так или иначе русские не соблюдают договор, и поэтому мы требуем доступа к этим объектам, потому что мы не верим их заявлениям, а он говорит, что подобное поведение неприемлемо.

Обратите внимание, что он приостановил участие в договоре. Это очень важно: слово «приостановил» предполагает, что когда-нибудь в будущем наступят нужные обстоятельства — и он захочет восстановить его. Так что, честно говоря, мы должны рассматривать это как положительный момент.

Потому что — давайте посмотрим правде в глаза, — сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше систем доставки. Я не знаю. Мы запутались во всех этих числах. США и РФ на двоих обладают достаточной взрывной мощью, чтобы уничтожить планету. Никаких сомнений.

Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он дал это чётко понять. Но Путин не собирается стоять и мириться с этими утверждениями и обвинениями с нашей стороны в том, что они (российские власти. — ИноТВ) так или иначе поступают нечестно.

Посмотрите, что случилось с ним за последние несколько лет. Я имею в виду, что он, наконец, пришёл к выводу, что ему неоднократно лгали. Мы предавали Россию, и у него есть целый список фактов, который это подтверждает.

Дата публикации 22 февраля 2023 года.