Мать настояла: Двуполая дочь Джоли стала похожа на мальчика

Голливудская звезда – настоящая многодетная мать. Она воспитывает шестерых наследников, только трое из которых биологические. Родная дочь актрисы Шайло еще не успела стать совершеннолетней, но уже в свое время наделала много шума в прессе. Девочка начала позиционировать себя двуполым человеком, и Анджелина Джоли ее поддерживала.

Но недавно поклонники заподозрили, что Шайло отбросила в сторону свои странные идеи и решила быть полноценной девушкой, ведь на публике она появилась в шикарном платье и даже надела бант. Однако недавнее преображение наследницы актрисы вновь вызвало недоумение у публики: женственная дочка стала похожа на мальчика.

В своем микроблоге Анджелина Джоли сообщила, что девочка состригла волосы и показала фотографию, на которой Шайло запечатлена лысой. Как оказалось, на этом шаге настояла звездная мать, причем ради благой цели. Актриса, привыкшая участвовать в благотворительных проектах и выступать за права женщин, решила поддержать жительниц Ирана, которые сейчас борются против насилия и за равноправие.

Теперь представительницы прекрасного пола по всему миру состригают волосы в знак солидарности и отправляют их в Париж, где из их локонов будет создана инсталляция. Собственно, волосы дочери актрисы станут ее частью. Интересно, что сама Анджелина Джоли свою шевелюру поберегла.