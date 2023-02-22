 

Китайский бренд Jetour выйдет на авторынок РФ весной

22.02.2023, 16:05, Разное
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Китайская компания Jetour в скором времени начнет продавать свою технику на российском рынке.

На данный момент уже зарегистрировали местный бренд «Джетур Моторс Рус». Из официальных данных следует, что данная фирма будет заниматься реализацией легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов, а также запчастями аксессуарами для своей техники. В свою очередь, представители китайской марки пока не раскрывают детали готовящихся работ, однако есть предположения, что новинки могут появиться до конца текущего года.

Эксперты пока не берутся прогнозировать модельный ряд автомобилей, которые первыми официально поступят в свободную продажу на российском рынке.


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