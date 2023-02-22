В РФ начались продажи новых японских Daihatsu Taft

Российские дилеры начали продажи новых и подержанных моделей хетчбэков Daihatsu Taft.

Автомобили поставляются из Японии, ввиду чего предусматривается правостороннее расположение рулевого колеса. Приобрести модель можно по цене от 1,26 млн рублей за новый автомобиль. Под капотом Daihatsu Taft установлен 0,7-литровый бензиновый двигатель на 52 л.с. мощности. Также здесь установили переднеприводную систему и вариатор.

В более дорогой комплектации установили агрегат на 64 л.с. мощности, однако стоимость увеличилась до 1,42 млн рублей. В салоне установили панорамную крышу, цифровую приборную панель, сенсорный экран мультимедийной системы, а также камеру заднего вида. Цена подержанной модели составляет около 1 млн рублей.