 

Блумберг: Хакеры взломали клиентов Microsoft и Apple

22.02.2023, 16:00, Разное
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Неизвестные хакеры взломали центры обработки данных и похитили логины и пароли более чем 2 000 технологических компаний по всему миру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Атаке подверглись дата-центры GDS Holdings и ST Telemedia Global Datas в Китае и Сингапуре. Там также хранились личные данные таких клиентов, как Alibaba, Apple, Huawei, Microsoft и Goldman Sachs. Согласно сообщениям, взлом произошел еще год назад. Хакеры имели полный доступ к украденным данным на протяжении всего этого времени. В прошлом месяце они выставили информацию на аукцион, запросив за нее 175 000 долларов, или 13 миллионов рублей.

Хакеры утверждают, что были ошеломлены объемом украденных данных. В феврале весь массив данных был выложен в даркнете для всеобщего пользования. На данный момент известно, что компании и пользователи уже поменяли пароли, поэтому опубликованная информация не представляет опасности.


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