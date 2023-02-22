Блумберг: Хакеры взломали клиентов Microsoft и Apple

Неизвестные хакеры взломали центры обработки данных и похитили логины и пароли более чем 2 000 технологических компаний по всему миру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Атаке подверглись дата-центры GDS Holdings и ST Telemedia Global Datas в Китае и Сингапуре. Там также хранились личные данные таких клиентов, как Alibaba, Apple, Huawei, Microsoft и Goldman Sachs. Согласно сообщениям, взлом произошел еще год назад. Хакеры имели полный доступ к украденным данным на протяжении всего этого времени. В прошлом месяце они выставили информацию на аукцион, запросив за нее 175 000 долларов, или 13 миллионов рублей.

Хакеры утверждают, что были ошеломлены объемом украденных данных. В феврале весь массив данных был выложен в даркнете для всеобщего пользования. На данный момент известно, что компании и пользователи уже поменяли пароли, поэтому опубликованная информация не представляет опасности.