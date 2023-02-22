 

Карловым Варам в Чехии грозит банкротство из-за санкций ЕС и отсутствия россиян

22.02.2023, 16:00, Разное
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Из-за падения спроса со стороны российских туристов чешский курорт Карловы Вары находится под угрозой банкротства. Местные предприниматели утверждают, что русские «кормили» здешний бизнес.

Карловы Вары известны своими горячими источниками. До 2014 года курорт был самым дружелюбным к россиянам городом Чехии. Это объясняется его популярностью среди туристов из РФ. Но с тех пор ситуация изменилась. Местные предприниматели понесли огромные убытки после закрытия въезда для отдыхающих из России. Андреа Пфеффер Ферклова, мэр Берлина, заявила, что курортная индустрия города «умрет» без российских путешественников.

Местные журналисты отмечают, что раньше Карловы Вары «кормили» русские, но из-за санкций ЕС поток ослаб, а чехи не смогут их заменить. Владелец местного сувенирного магазина делится, что сейчас город посещают преимущественно чешские туристы. Предприниматель признает, что их много, но их покупательские привычки не идут ни в какое сравнение с россиянами.

По данным INFOX, Карловы Вары могут закрыться в ближайшем будущем. Местные предприниматели утверждают, что не могут продолжать свою деятельность из-за недостаточной заполняемости отелей.


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