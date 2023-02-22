Скандалы: Суд стартует в «Тишине»

Рассмотрение дела пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева пройдет в СИЗО

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева стартует 2 марта. Из-за плохого самочувствия одного из фигурантов, обвиняемого в даче взятки главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля заседание пройдет в СИЗО «Матросская тишина».

Измайловский суд Москвы отказался вернуть на доследование дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В итоге рассмотрение дела по существу стартует 2 марта, местом действия и, вероятно, всего процесса, выбрано СИЗО «Матросская тишина». Это связано с плохим самочувствием Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки бывшему главе региона.

Напомним, речь идет о сумме в 31 млн рублей, которые экс-губернатор якобы получил от Шпигеля через посредников за помощь его фирмам в заключении выгодных для них фармацевтических контрактов. Фигурантами по делу проходят еще пять человек — жена главы «Биотэка» Евгения Шпигель, директор ОАО «Фармация» (эта компания управляет аптечным бизнесом группы компаний «Биотэк») Антон Колосков, водитель губернатора Геннадий Марков и замглавы представительства Пензенской области при кабмине, родственник Белозерцева Федор Федотов. Все они арестованы.

Напомним, что в ходе следствия у Бориса Шпигеля также арестовали 3,5 тысячи картин, у Белозерцева и его родственников — 61 объект недвижимости. Всего — на сумму 1,8 млрд рублей

Адвокаты основного фигуранта по делу, г-на Белозерцева на предварительном слушании настаивали, что при утверждении обвинительного заключения были допущены нарушения, которые «препятствуют постановлению по делу приговора».

— Так, следователь отказался включить в перечень лиц, подлежащих вызову в суд, наших свидетелей, специалистов и экспертов, — цитирует Business FM адвокат Алексей Шуварин. — Поэтому было нарушено право обвиняемого на защиту.

Речь идет о семи гражданах, а также специалистах и экспертах, давших по просьбе защиты заключения о невозможности уместить в сумку 20 млн рублей, переданных, по версии следствия, Борисом Шпигелем посреднику и доставленных им в представительство Пензенской области в Москве. Деньги, согласно материалам дела, забрал у главы «Биотэка» и передал губернатору родственник Белозерцева Федор Федотов.

Адвокаты также оспаривали сумму взяток, о которой говорится в обвинительном заключении. Защитник Белозерцева отметил, что речь идет о формулировке «не менее 31 млн рублей», в то время как штраф по статье УК РФ «получение взятки» кратен точной сумме полученной взятки и суд не может назначить его приблизительно.

Претензии есть к следствию и по поводу «способа, времени, и места приобретения оружия». Речь идет о найденном в ходе обыска в служебном кабинете короткоствольного нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. По версии следователей, оно было незаконно приобретено не позднее 20 марта 2021 года.

— Это также лишает обвиняемого права на защиту. Он является губернатором с 2015 года, и если оружие было приобретено тогда, то срок давности по этой статье, составляющий шесть лет, уже истек, — указал Шуварин.

Другие фигуранты ходатайство о доследовании поддержали, прося также изменить меру пресечения на домашний арест или освободить под залог. Прокурор Елена Сухова выступила против: ранее Верховный суд РФ оставил участников дела в СИЗО до 20 марта, а оснований для доследования и вовсе нет.

В итоге судья Екатерина Степина оба ходатайства защиты отклонила, назначив рассмотрение дела по существу на 2 марта. Заседание будет выездным: почти с самого ареста в больнице СИЗО «Матросская тишина» находится Борис Шпигель. Его защитники сообщают, что у него серьезные проблемы с сердцем, а также ряд «неврологических нарушений».

Напомним, что после ареста г-на Белозерцева из Пензы в Саратов перекочевал бывший министр промышленности Михаил Торгашин: в регионе он занял пост зампреда-министра промышленности и энергетики. Годом ранее сначала советником губернатора, а потом и главой Петровского района стал Виталий Макаров — в Пензе он был заммэра. Правда, в июле прошлого года он уволился, освободив место для экс-министра Марий Эл Александра Гречихо.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”