В Туле торжественно отметили 500-летие русского джаза

Власти Тульской области торжественно отпраздновали юбилей русского джаза.

По сведениям историков региона, этот стиль музыки появился на Руси более 500 лет назад при царе Василии III. Тогда по случаю приёма шведского посла гусляр Епифан сыграл мелодию «Что посеешь, то и пожнёшь», посвящённую завершению сезона сельскохозяйственных работ.

– Мы считаем Тулу не только родиной русского джаза, но и джаза в целом, а гусли – главным джазовым инструментом. Кстати, слово «джаз» на приёме произнёс шведский дипломат, кто-то говорит, что он сказал «дашь», но это маловероятно, – рассказала историк музыки Галина Баранова.

Эксперт заверила, что мелодии гусляра-джазиста Епифана пользовались популярностью среди исполнителей этого музыкального жанра.

– Известно, что русскими мелодиями в Новом Орлеане заслушивались такие метры как Гарвин Бушелл и Дюк Эллингтон, позже они заимствовали древнерусские мотивы в своих эксзерсисах, – добавила музыковед.

Завершились торжественные мероприятия в Туле открытием памятника Епифану – основателю русского джаза.

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