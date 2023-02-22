Как «ЧВК Вагнера» подарила новую жизнь трем российским криминальным авторитетам из 90-х

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Оригинал этой статьи был опубликован 13 февраля 2022 года — примечание редактора

Через полгода уходите домой, получив помилование. (…) Те, кто приезжает и в первый день: «Куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир» и после этого следует расстрел. (…) Пять минут на раздумья».

Так говорил Евгений Пригожин, признавший себя основателем российской частной военной компании «Вагнер», выступая перед группой заключенных в Исправительной колонии №6 в Йошкар-Оле, столице республики Марий Эл. После того, как это видео из колонии появилось в Сети в сентябре 2022 года, такое же обращение было распространено среди осужденных по всей России.

Но 9 февраля Пригожин подтвердил в опубликованном в социальных сетях ответе российскому телеканалу, что «Вагнер» прекратил нанимать осужденных. «Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются»,— написал он.

Как ранее сообщал Bellingcat, «Вагнер» начал свою деятельность в Украине еще в 2014 году. Эта частная военная компания приобрела новую известность после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в особенности во время ожесточенной битвы за Бахмут на востоке страны.

В последние годы выходили обширные журналистские материалы, посвященные деятельности ЧВК не только в Украине, но и в Сирии, Центральноафриканской Республике, Ливии и на Мадагаскаре, а также в других странах. В январе Министерство финансов США даже объявило «Вагнер» «международной преступной группировкой».

Как писали в 2019 году аналитики Центра Карнеги, полезность «Вагнера» заключается в том, что ЧВК может делать или утверждает, что может делать то, чего не может российское государство и его официальные институты. Это «средство, которое Кремль использует для вербовки, обучения и отправки наемников наемников либо для ведения войн, либо для обеспечения безопасности и обучения сил дружественных режимов».

«Из подготовительной работы, которая была проведена для создания имиджа “группы Вагнера” перед вторжением в феврале 2022 года, совершенно ясно, что Путин рассчитывал на то, что сможет использовать “группу Вагнера” для восполнения недостатков российских военных часте», — сказала Кэндис Рондо, профессор-практик Школы политики и глобальных исследований Университета штата Аризона, в интервью с Bellingcat. «Все давно свидетельствует о тесном сотрудничестве между руководством “группы Вагнера” и как ГРУ, так и ФСБ», — добавила Рондо, которая подробно исследовала «группу Вагнера» и опубликовала серию отчетов.

Из-за скрытного характера деятельности «Вагнера» может быть трудно проверить количество бойцов, которые состоят в ЧВК. По состоянию на январь 2023 года, по оценкам министерств обороны США и Великобритании, в рядах «Вагнера» насчитывалось по меньшей мере 50 000 человек, в том числе осужденных. Ольга Романова, глава неправительственной организации «Русь Сидящая», которая защищает права заключенных, говорит, что в это число входят только осужденные. Рондо сказала Bellingcat, что она не считает эти оценки достоверными и полагает, что они «вероятно, основаны на цифре в примерно 30 000 мужчин, которые пропали или были освобождены из тюрем с начала войны».

Какова бы ни была реальная цифра, очевидно, что численность «Вагнера» значительно выросла с момента основания ЧВК. Тот факт, что группа вообще действует открыто, говорит о том, что ее полезность для государства признана — хотя частные военные компании технически незаконны по российскому законодательству в соответствии со статьей 359 Уголовного кодекса, в 2018 году президент России заявил, что «Вагнер» не нарушает российских законов.

Таким образом, обещания Пригожина в адрес заключенных также подкреплены словом президента – 27 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что президент действительно помилует осужденных, которые воюют в рядах «Вагнера», отметив, что один из них получил медаль от президента за проявленное в Украине «геройство».

Иллюстрация (c): Анн Кирнан / Bellingcat

естные СМИ сообщали, что вербовщики Вагнера посещали тюрьмы во всех уголках России – в Тюмени, Челябинске, Кемерово, Ханты-Мансийском автономном округе и многих других. В репортаже RFE/RL из тюрьмы в Приморском крае отмечается, что в ходе вербовочных поездок в ряды «Вагнера» часто вербуют более 100 заключенных за раз. Пригожин также забирал из российских тюрем иностранных граждан: в составе «ЧВК Вагнера» на востоке Украины погибли один человек из Замбии и один из Танзании. Согласно новостным репортажам, оба мужчины учились в Москве до того, как попали в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками.

В тюрьме Йошкар-Олы Пригожин отметил, что в «Вагнере» предпочитают, чтобы заключенные были моложе 50 лет. Однако возраст нескольких завербованных осужденных значительно превысил это ограничение. Среди них, в том числе, оказались 59-летний Сергей Максименко, 55-летний Андрей Бережных и 55-летний Игорь Куск.

Эти трое примечательны не только своим возрастом, но и тем фактом, что в 1990-х годах все они возглавляли жестокие преступные группировки.

Одной из главных стратегий легитимации Путина и его бессменной политической власти являются его утверждения о том, что он принес России стабильность после этого бурного десятилетия. Эта апелляция к стабильности помогала оправдать предыдущие военные интервенции, например в Чечне в начале правления Путина. Теперь же страна прошла полный круг – люди, которые помогли создать нестабильность в России в 1990-х годах, сражаются и умирают в новой российской войне.

Каждый из этих трех бывших главарей банд воевал, чтобы получить помилование, но все трое погибли в Украине. Кем они были и как восприняли их смерть на родине?

«Мститель»: Андрей Бережных

Андрей Бережных дает показания российским властям. Скриншот из видео с показаниями, опубликованный изданием «Медиазона»

Андрею Бережных было 55 лет, когда он согласился воевать в рядах «Вагнера». В 2013 году Верховный суд России приговорил Андрея Бережных к 25 годам тюремного заключения за убийство и ряд других преступлений, которые он совершил, когда с 1994 по 2011 год во время его руководства небольшой бандой в Саратовской области. В прошлом году Бережных также был осужден саратовским судом за покушение на убийство еще 10 человек.

Бережных организовал свою банду в середине 90-х годов в Балаково, примерно в 150 километрах от Саратова. Он продолжал свою деятельность почти 20 лет, пока его и других членов банды не арестовали. Согласно материалам следствия и показаниям Бережных, изначально он был водителем директора автосалона в Балаково, с которым он подружился. Бережных рассказал продюсерам телешоу «Честный детектив», что он создал свою преступную группировку после того, как его шеф был убит, желая отомстить за смерть своего «близкого друга».

Как вспоминал Бережных, по мере того, как он набирал в группировку все больше членов, ее деятельность приобретала коммерческий характер. Группировка занялась торговлей оружием – и, по-видимому, стала часто его применять. 6 октября 1994 года Бережных и его коллега Андрей Курпач напали с полуавтоматическими винтовками на группу молодых людей, выходивших из спортивного зала, убив троих. За годы активности Бережных и его группировка совершили ряд других убийств и покушений на убийства, в том числе местных бизнесменов.

Скриншот из инсценировки нападения, в результате которого погибли трое молодых людей в 1994 году, из передачи российского государственного телевидения «Честный детектив», посвященной преступлениям Андрея Бережных. Источник: «Честный детектив», телеканал «Россия-1» на YouTube

В 2003 году преступная группа Бережных призналась в нападении на саратовскую телекомпанию СТВ с использованием, как отмечается в материалах саратовского суда, гранатомета РПГ-26. В 2008 году Бережных переехал из Саратовской области в Москву, где, как сообщается, использовал фамилию Бородич. Согласно блогу о российской преступности, на момент его ареста Бережных владел шестью квартирами в Балаково. Слитая российская база данныхсобственников жилья, проверенная Bellingcat, подтверждает это утверждение, показывая ряд регистраций недвижимости на его имя в 2007 и 2008 годах.

Telegram-канал, посвященный российскому преступному миру, утверждает, что Бережных погиб в ходе боевых действий в Украине 8 декабря 2022 года, вступив в ряды «Вагнера» всего за месяц до этого. Местные новостные сайты из его родного города Балаково подтверждают эти события. Через месяц после его смерти, на Рождество, в соборе Святой Троицы в Балаково была организована служба в его честь. В отличие от других погибших заключенных-«вагнеровцев», на этой поминальной службе не было заметного числа посетителей. Сайт местной похоронной службы в Балаково загрузил фотографии его гроба и службы (архивная копия). На фото не видно посетителей, в отличие от других фотографий российских военнослужащих и наемников, погибших в бою.

Известие о смерти Бережных было неоднозначно воспринято россиянами. Региональный новостной сайт «Свободные» просто описывает его биографию. Между тем балаковское местное новостное издание Go64 называет его «героем», хотя, скорее всего, имеет в виду его военную службу, а не криминальное прошлое, о котором в заметке не упоминается.

Катафалк Андрея Бережных, сфотографирован вовремя поминальной службы. Источник: СОП «Обелиск»

Местное новостное издание SutyNews описало раскол среди местных жителей по поводу «самого известного заключенного» города. Комментарии жителей Балаково на нескольких местных страницах «ВКонтакте» отражают этот раскол – одна женщина написала: «Но действительно ли может быть искупление для человека, который убил семь человек, многие из которых были невинными жертвами? А теперь его с почестями хоронят в церкви как героя».

Другие были несколько более позитивны, например, местная жительница, которая написала, что «он мог бы отбывать свой срок и дальше, но он сознательно отправился в опасное место, хотя и по своим собственным мотивам. Может быть, он и не герой в каком-либо общепринятом смысле, но он, я думаю, заслуживает уважения. По крайней мере, за его выбор постоять за Отечество, а не прятаться, как многие».

«Олимпиец»: Сергей Максименко

Кадр судебного процесса над несколькими членами банды «Олимпия» в Пензе. Максименко стоит в центре, в зеленой рубашке, за стеклом будки подсудимых. Источник: канал «ГТРК Пенза» на YouTube

Сергею Максименко было 59 лет, когда он подписал контракт с «Вагнером», отбывая 25-летний тюремный срок в Республике Мордовия. Сообщения российских СМИ указывают на то, что он подписал контракт с «Вагнером» в сентябре 2022 года – это соответствует сообщению Gulagu.net, российской организации по борьбе с коррупцией и пытками, что Пригожин посетил две мордовские исправительные колонии (№ 7 и №17) 17 сентября. По данным того же сайта, Пригожин завербовал около 240 заключенных из обеих колоний.

Как и Бережных, Максименко погиб в декабре 2022 года, сражаясь в составе ЧВК в Украине. Согласно публичным судебным протоколам, Максименко возглавлял пензенскую преступную группировку под названием «Олимпия», деятельность которой на протяжении 1990-х и 2000-х годов касалась проституции, вымогательства и убийств. Как лидер «Олимпии», Максименко в 2014 году был приговорен к 25 годам тюремного заключения, что стало самым длительным наказанием из 13 членов группировки, осужденных в Пензе.

Максименко взял под свой контроль группировку «Олимпия» в 1997 году. После его ареста местное издание «Пенза Пресс» описало расцвет группировки под его руководством и то, как она установила гегемонию над другими преступными группировками, занимаясь рэкетом и кабальным кредитованием.

Согласно частично зачекреченным судебным документам и российской газете «Коммерсант», в начале 2000-х годов группировка «Олимпия» совершила ряд убийств, в основном местных бизнесменов и лидеров конкурирующих банд. Региональные российские власти подчеркивали особо жесткую иерархическую структуру, которую Максименко навязал группировке, и жестокость их методов; в 2003 году ее члены напали с бейсбольными битами и охотничьими ружьями на семь человек («включая их жен») в местном баре.

Приговоры ряду членов «Олимпии» были смягчены по ряду причин, в том числе из-за того, что они внесли «вклад в развитие спорта среди детей» благодаря работе спортивного зала «Олимпия».

Как и в случае с Бережных, местное отношение к криминальному авторитету в его родной Пензе было неоднозначным. Большинство сообщений местных СМИ не освещали жизнь или смерть Максименко, вместо этого просто сообщая факты его биографии, криминального прошлого и смерти в рядах «Вагнера». Напротив, главный редактор пензенской газеты «Улица Московская» написал редакционную статью для местного сайта «Пенза-Онлайн», восхваляя решение Максименко и заявив, что он сохранил свой «дерзкий дух», отправившись воевать в преклонном возрасте.

Существует мало информации о посетителях или реакции на похороны Максименко, за исключением того факта, что, как сообщается, они состоялись 4 января на кладбище в Пензе.

«Афганец»: Игорь Куск

Игорь Куск во время вынесения ему приговора судом в 2015 году. Источник: канал «БИЗНЕС online» на YouTube

Игорю Куску было 55 лет, когда он подписал контракт с «Вагнером», отбывая 23-летний тюремный срок в Сыктывкаре, столице Республики Коми.

В отличие от Бережных и Максименко, Куск, который был ветераном войны в Афганистане, стремился воевать в Украине еще до того, как вербовщики «Вагнера» посетили его тюрьму – его вдова рассказала российскому изданию «Бизнес-Газета», что он написал письмо чеченскому лидеру Рамзану Кадырову с просьбой отправить его воевать в Украине. Однако он попал не в отряд, связанный с Кадыровым, например «Ахмат», а в ЧВК «Вагнер». Неизвестно, отвергли ли в Чечне его просьбу, и если да, что на каких основаниях.

Вдова Куска описала, как он вступил в «Вагнер» и отправился на фронт 25 июля. Это подтверждается сообщениями о том, что «Вагнер» вербовал заключенных из колоний в Республике Коми летом 2022 года. В интервью с Владимиром Осечкиным из Gulagu.net российский боец, попавший в плен в Украине, описал, как Пригожин приезжал в тюрьму в Сыктывкаре летом 2022 года, чтобы завербовать заключенных в ряды «Вагнера», обещая высокую зарплату и помилование через 6 месяцев. Российский расследовательский сайт «Важные истории» сообщил о гибели бойца «Вагнера», который был завербован в исправительной колонии №1 в Сыктывкаре и прибыл на фронт 28 июля 2022 года, что подтверждает показания заключенного, опрошенного Осечкиным.

В обвинительном приговоре Куску от 2015 года подробно описано, как он создал свою преступную группировку, названную в его честь («Кусковские»), в 1998 году в Татарстане. Его группа была особенно активна в Нижнекамске и Казани. «Кусковские» были примечательны тем, что в их рядах было много ветеранов Афганистана — настолько много, что их также называли «афганцами».

Первоначально банда Куска действовала в том же масштабе, что и группировки Бережных и Максименко: в конце 90-х годов «Кусковские» занимались аналогичными, относительно малозаметными преступлениями и заказными убийствами. Согласно судебным документам, их первым известным убийством в 1998 году было заказное убийство местного электрика, которого они застрелили возле его дома утром 30 декабря.

Но затем их аппетиты и масштабы деятельности выросли. В 2004 году Куск и его группа организовали убийство двоих генеральных директоров казанской строительной компании «Татсантехмонтаж», в которой на пике ее деятельности работали более 1000 человек. Эта строительная компания вступила в связь с преступной группировкой, и эти два убийства, по мнению российской прокуратуры, были связаны с попытками генеральных директоров отмежеваться от «Кусковских». Генеральный директор Василий Лузганов был убит в 2001 году после увольнения высокопоставленного сотрудника, который проводил аферы с закупками в пользу «Кусковских» – его убийство было организовано преступной группой. Прокуратура установила, что генеральный директор Борис Вайман был убит «Кусковскими», поскольку вел бизнес « вразрез с установками» преступной группировки.

Похороны криминальных авторитетов 90-х Бережных и Максименко были довольно сдержанными мероприятиями, практически без новостей о похоронах последнего и с небольшим количеством посетителей на похоронах первого. Похороны Игоря Куска стали заметным событием – по данным издания «Реальное Время», на панихиде и похоронах присутствовало более 700 человек, в процессии участвовало около 100 транспортных средств.

Скриншот фотогалереи на сайте «Бизнес Online», где запечатлены похороны Игоря Куска в Нижнекамске, Республика Татарстан

По данным независимого российского СМИ «Холод», Игорь Куск возглавлял ветеранские сообщества Татарстана, что не только обеспечило ему народную поддержку (что нашло отражение на его похоронах), но и сократило тюремный срок. Как и в случае с Максименко, срок Куску был смягчен из–за того, что суд расценил как благотворительную деятельность в интересах детей – его «активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».

Как сказал судья из Татарстана в интервью «Реальному времени» в 2018 году, Куск «совмещал эту общественную деятельность [в союзах ветеранов] с преступной». Сцена вокруг похорон Куска напоминала судебное заседание по вынесению ему приговора – ветераны Афганистана и других войн, которых он представлял в ветеранских союзах, посетили оба мероприятия, чтобы поддержать бывшего главаря банды.

На свободу с чистой совестью?

Неоднозначная общественная реакция на гибель Максименко и Бережных могла быть вызвана тем, что их время прошло – к ним на смену пришло новое поколение преступников.

Сообщается, что многие другие осужденные, вступившие в ряды «Вагнера», являются одними из самых жестоких и нежелательных элементов современного общества, с гораздо более недавними обвинительными приговорами, чем у троих мужчин, о которых шла речь в этом материале. Среди них мужчина, осужденный в 2017 году за избиение собственной матери до смерти, мужчина, осужденный в 2017 году за убийство двух женщин путем нанесения ножевых ранений и удушения, и мужчина, который в 2012 году забил до смерти своего соседа кочергой.

По-прежнему остается открытым вопрос о том, сколько из этих заключенных добьются желанного помилования. Сообщается, что два десятка заключенных, ставших наемниками «Вагнера», были помилованы в ходе публичной церемонии, проведенной Пригожиным.

Однако также поступали сообщения о том, что бойцам «Вагнера» продлевали контракты без их согласия. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько реальными будут обещанные помилования, поскольку первая волна заключенных, которые были завербованы летом 2022 года, достигнет конца своего шестимесячного срока контракта.

Пригожин, который сам, как сообщается, является бывшим заключенным, заступился за бывших преступников, воюющих в Украине. Если у них когда-нибудь возникнут проблемы с правоохранительными органами после освобождения, сказал он группе помилованных ветеранов, они должны позвонить ему. «К вам должны относиться с уважением», – подчеркнул он.

Соответственно, в письме, направленном 24 января спикеру Государственной Думы России Вячеславу Володину, Пригожин призвал запретить «дискредитацию» бывших осужденных, воевавших в Украине, определяемую как «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также инфoрмацию об их прошлых правонарушениях».

Нарушителям может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента и признано нежелательной организацией