Лидер партии «Справедливая РФ – За правду» Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидатуры от СРЗП на президентские выборы.

Он уточнил, что предложит поддержать действующего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Ранее Путин провел встречу с Мироновым, в ходе которой обсудил несколько вопросов. По словам президента, он всегда находится в контакте с Мироновым, но личные встречи всегда имеют смысл.

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