Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что до конца весны состоятся «решающие бои»

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что с середины и до конца весны состоятся решающие бои, которые станут «переломным моментом» в боевых действиях.

Как сообщил Буданов в интервью Forbes, с середины и до конца весны будут решающие бои, в ходе которых будет «решаться судьба войны». «Да, это будет переломный момент», – передает ТАСС слова главы ГУР Украины.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что предстоящие недели в какой-то степени станут решающими для Украины.

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