Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что до конца весны состоятся «решающие бои»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что с середины и до конца весны состоятся решающие бои, которые станут «переломным моментом» в боевых действиях.
Как сообщил Буданов в интервью Forbes, с середины и до конца весны будут решающие бои, в ходе которых будет «решаться судьба войны». «Да, это будет переломный момент», – передает ТАСС слова главы ГУР Украины.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что предстоящие недели в какой-то степени станут решающими для Украины.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет