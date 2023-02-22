 

Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что до конца весны состоятся «решающие бои»

22.02.2023, 15:14, Новости дня
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Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что с середины и до конца весны состоятся решающие бои, которые станут «переломным моментом» в боевых действиях.

Как сообщил Буданов в интервью Forbes, с середины и до конца весны будут решающие бои, в ходе которых будет «решаться судьба войны». «Да, это будет переломный момент», – передает ТАСС слова главы ГУР Украины.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что предстоящие недели в какой-то степени станут решающими для Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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