Троицкий районный суд арестовал отправившего девушке подарочную коробку со взрывным устройством
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Троицкий районный суд Москвы арестовал Никиту Селюнина, отправившего девушке подарочную коробку со взрывным устройством, информирует источник из зала суда.
Как сообщила судья Ирина Захарченко, суд решил ходатайство следствия удовлетворить и избрать Селюнину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля, передает ТАСС.
Молодой человек обвиняется в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Селюнин сообщил в суде, что родился в Югре, отслужил срочную службу в армии, после чего переехал в Москву. В настоящее время он не работает.
Обвиняемый признал вину частично. Селюнин заявил, что изготовил бомбу и устроил взрыв не для того, чтобы убить потерпевшую, а чтобы причинить ей тяжелые увечья.
Он рассказал, что пошел на такой поступок, поскольку испытывал чувства к жертве, но они не были взаимны. Селюнин пояснил, что положил взрывное устройство в коробку, упаковал в подарочную пленку, сделал перевязь из красной ленты, подписал и принес к подъезду, где живет девушка.
Как сказала следователь, Селюнин скрылся с места происшествия, он обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, в Троицке девушке прислали подарок со взрывным устройством, при открытии она получила ожоги лица и рук.
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