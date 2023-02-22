Троицкий районный суд арестовал отправившего девушке подарочную коробку со взрывным устройством

Троицкий районный суд Москвы арестовал Никиту Селюнина, отправившего девушке подарочную коробку со взрывным устройством, информирует источник из зала суда.

Как сообщила судья Ирина Захарченко, суд решил ходатайство следствия удовлетворить и избрать Селюнину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 апреля, передает ТАСС.

Молодой человек обвиняется в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Селюнин сообщил в суде, что родился в Югре, отслужил срочную службу в армии, после чего переехал в Москву. В настоящее время он не работает.

Обвиняемый признал вину частично. Селюнин заявил, что изготовил бомбу и устроил взрыв не для того, чтобы убить потерпевшую, а чтобы причинить ей тяжелые увечья.

Он рассказал, что пошел на такой поступок, поскольку испытывал чувства к жертве, но они не были взаимны. Селюнин пояснил, что положил взрывное устройство в коробку, упаковал в подарочную пленку, сделал перевязь из красной ленты, подписал и принес к подъезду, где живет девушка.

Как сказала следователь, Селюнин скрылся с места происшествия, он обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Троицке девушке прислали подарок со взрывным устройством, при открытии она получила ожоги лица и рук.

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