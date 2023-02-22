Любитель альтернативной моды? Тогда стоит познакомиться со стилем «темная академия»

Если вы молоды, активны, креативны, любите читать классику и учиться, этот стиль в одежде для вас. «Темная академия» предназначена именно для таких оригинальных людей, которые предпочитают альтернативную моду. О концепции стиля, его происхождении, а также о том, как подобрать ему соответствующую одежду, пойдет речь в данной статье.

История

Основной причиной появления стиля стала книга Донны Тарт, выпущенная в 1992 году. В ней шла речь о жизни эксцентричных студентов престижного вуза, которые вместе со своим профессором изолируются от остальных учащихся для участия в интеллектуальных дискуссиях. Молодые люди были одеты очень креативно и экстравагантно, их стиль стал привлекательным для любителей альтернативной моды.

Концепция

Чтобы ясно представить себе концепцию стиля, нужно мысленно перенестись в коридоры университетов 30-40-х годов прошлого века. Это рубашки и тренчи, юбки и брюки нейтральной палитры черного, темно-зеленого, коричневого и других цветов, использование клетки и обуви на грубой платформе. Стиль «темная академия» черпает свое вдохновение в греческой литературе, архитектуре и искусстве в целом. В нем присутствуют элементы готики. Это лаконичные, не очень яркие и стильные вещи, которые наверняка впечатлят тех, кто любит учиться и мечтает выглядеть аккуратно и сдержанно.

Особенности стиля

В первую очередь речь идет о винтажной одежде строгих фасонов и расцветок. Общая эстетика должна быть направлена на поддержание интеллектуального образа. Преобладающими цветами в одежде должны стать черный и коричневый, зеленый и бордовый, горчичный и пыльно-желтый. Узоры в клетку и ромбы, ломаная клетка, сочетание с полосатыми принтами также являются характерными для стиля «темная академия». Среди материалов предпочтительно выбирать шерсть, твид, вельвет, бархат и пр., то есть не легкие, а более грубые ткани. Обувь также не должна быть элегантной и изысканной, нужно выбирать более грубые модели на платформе.

Повседневный образ

Он должен состоять из брюк или юбки, свитера, пуловера или рубашки с характерными для стиля принтами. Отличным дополнение станут ботинки или сапоги на грубой подошве.

Воскресный наряд

В качестве нарядной одежды можно выбрать пальто песочного цвета в клетку, брюки с разрезами, элегантные туфли (для нарядного образа допускаются такие модели), стильные аксессуары, идеально гармонирующие с остальными предметами одежды по стилю.

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Универсальный выбор

Качественный оригинальный плащ, надетый поверх свитера с круглым вырезом и брюк с креативным принтом, грубые ботинки, стильная сумка. В таком образе можно оправиться на работу или встречу с друзьями, носить его каждый день на учебу или использовать в качестве нарядного (в этом случае сумку рекомендуется заменить на более элегантный аксессуар).

Топы

Это верх с высоким воротом, широкими рукавами и манжетами на них, на вертикальных пуговицах и пр. В качестве нарядного верха можно использовать шелковые блузы характерной для стиля расцветки и свободного кроя (не оверсайз, но и не облегающего).

Низ

В качестве одежды для нижней части туловища нужно выбирать брюки или юбки из сравнительно тяжелых тканей (не летящих). Отличным выбором станет шерсть и твид, вельвет, полушерсть и пр. Смеси разных цветов в материалах приветствуются (по типу букле), как и характерные принты типа клетки, однотонные изделия для низа также идеально подходят к данному стилю.

Верхняя одежда

Это пальто или полупальто, плащ, тренч слегка приталенного или ровного силуэта. Ткани предпочтительно выбрать тяжелые, цвета нейтральные.

Обувь и аксессуары

Повседневная обувь должна быть грубой на платформе, в качестве нарядной можно использовать сдержанную винтажную классику. Аксессуары также желательно выбрать в винтажном стиле.