 

На Украине предложили создать зону безопасности шириной от 40 до 100 км на границе с Россией

22.02.2023, 13:50, Новости дня
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Украине необходимо создать зону безопасности на границе с Россией шириной от 40 до 100 километров, считает начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов, об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.ua.

Он подчеркнул, что по границе от 1991 года необходимо создать зону безопасности, при этом Буданов подчеркнул, что есть несколько вариантов, как она может выглядеть, информирует РИА «Новости».

«Идти ли нам дальше – вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы – необходимость. Есть много вариантов, как достичь цели», – отметил начальник главного управления разведки, уточнив, что решение будет за президентом Украины Владимиром Зеленским.

В декабре 2022 года Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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