 

Полиция начала проверку не вставшего во время гимна депутата Лепендина в Калужской области

22.02.2023, 13:50, Новости дня
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В Калужской области правоохранители начали проверку после того, как местный депутат Александр Лепендин не встал во время исполнения гимна России, сообщили в региональном управлении МВД.

Депутат не встал во время исполнения государственного гимна России, с которого начался отчет главы Малоярославецкого района, сообщил районный информационный центр «Маяк» во «ВКонтакте».

Сам депутат в комментариях к посту пояснил, что не мог встать, поскольку он в этот день тренировал ноги, и они у него болели. Между тем авторы публикации указали, что в соответствии с законом при официальном исполнении гимна присутствующие должны слушать его стоя.

В УМВД пояснили, что проводят проверку по данному факту, передает РИА «Новости».

При наличии оснований по итогам проверки примут решение. Полиция намерена опросить депутата и свидетелей, проверить информацию о плохом самочувствии Лепендина и установит, является ли это достаточным объяснением.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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