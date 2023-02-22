Вот такая эволюция – Личное мнение

Смотрела документалку про историю человечества и услышала две вещи, которые поразили меня.

Во-первых, зачем человеку мозг — непонятно. Имеется ввиду, что зачем такого размера и потенциала, который явно излишен не то, что для первобытного индивида, но даже и для нас.



Фото: istockphoto.com

Зачем вам такой супер-компьютер, вы думали? А могли бы подумать!

Во-вторых, так до конца и не очень понятно, зачем мы всё-таки ходим на двух ногах. Одна из теорий в том, что мы вышли из джунглей в поле, где при беге тратится меньше калорий, если ты на двух ногах, а не на четырёх.

Почему лев бежит на четырёх, а эволюция двуногим сделала человека, непонятно.

При этом наш мозг потребляет намного больше ведь, но он не атрофировался, а наоборот.

В общем, сплошные загадки эволюции.

Раз на загадки мы ответить не можем, то вынуждены бороться с последствиями. Зачем-то нужное нам прямохождение и тяжёлая голова привели к тому, что спина болит почти у всех, кто старше 30. Особенно часто и особенно регулярно болит у тех, кто ведет сидячий образ жизни: офисные работники, водители, «удаленщики» и остальные.

Вместо того чтобы воспользоваться тяжёлым и потенциально очень умным мозгом, записаться к врачу, в спортзал и всячески лечить спину, мы страдаем. Мы терпим боль, мы привыкаем с ней жить. В крайнем случае — глушим таблетками или мазями, которые помогают лишь временно и никак не влияют на первопричину болей. В конце концов, так вообще скрючит.

Хотя люди, которые используют всё-таки мозг на полную, уже давно придумали способы борьбы с нашими многострадальными спинами. Причём создали этот способ у нас в России! В суровом Челябинске.

Да, я говорю об уникальной методике лечения и профилактики болей в спине Cordus&Sacrus, которая создана нашим, челябинским врачом-нейрофизиологом Юрием Корюкаловым, а также командой врачей-неврологов и реабилитологов.



Юрий Корюкалов, врач-нейрофизиолог, создатель Cordus&Sacrus

У нас в стране методика пока что малоизвестна. При этом её уже 10 лет используют в странах Западной Европы и Северной Америки, в 250 зарубежных клиниках. За это время в 48 странах продано 150’000 аппаратов Cordus&Sacrus.

Эффективность Cordus&Sacrus клинически и научно доказана в Санкт-Петербургской клинике при Российской Академии Наук. По данным мировых продаж, эффективность челябинской методики — 97%. То есть, у 97 человек из ста уходит первопричина регулярных болей спины.

На первый взгляд, в аппаратах Cordus&Sacrus нет ничего необычного или инновационного. Посмотрите, с виду — простой кусок пластмассы.

Но именно благодаря особенной выверенной анатомической форме аппаратов и их вершинам Cordus&Sacrus ювелирно прорабатывают позвоночник. Под весом собственного тела вершины достают до самых глубоких около-позвоночных мышц, к которым не может подобраться даже самый опытный мануальщик или массажист.

На разработку именно такой правильной конструкции врач-нейрофизиолог Юрий Корюкалов потратил 5 лет! Аппараты он, разумеется, запатентовал.

Методика Cordus&Sacrus включает в себя занятия с аппаратами и специальные упражнения. Во время занятий анатомические вершины аппаратов погружаются в околопозвоночные мышцы на 3 см и расслабляют их — по сути перезагружая спазмированные мышцы. За счёт этого основная причина болей уходит.

Прямых аналогов такой глубокой проработки мышц, как Cordus&Sacrus, нет нигде в мире. Для сравнения: глубина воздействия на мышцы во время массажа или сеанса мануальной терапии — не более 1 см вглубь тела.

Занятия, в основе которых лежит гравитационная терапия, безопасны, так как сила воздействия аппаратов определяется весом человека и не может быть чрезмерной. Так что можно лечить спину самостоятельно — в домашних условиях.

Первые пять занятий с аппаратами могут быть слегка болезненными. Это нормально — значит, методика работает. В запущенных случаях эффект от Cordus&Sacrus накапливается и проявляется в полной мере только через 6-8 занятий. Важно не бросать лечение и продолжать занятия по методике.

Если пользоваться двумя аппаратами одновременно — и Cordus, и Sacrus — результат лечения быстрее и на 40% эффективнее. Потому что прорабатываются сразу 2 проблемные зоны: мышцы спины и поясницы.

Цена одного аппарата Cordus — от 3’900 руб. Как 2-3 сеанса массажа и мануальной терапии. Только за массаж нужно постоянно платить, а аппараты покупаются один раз и на всю жизнь. Причём пользоваться можно всей семьей.

Если методика не поможет в течение месяца, вам без вопросов вернут деньги. Хотя за 10 лет продаж в 48 странах вернули менее 2% аппаратов. Из 150’000 проданных! Такая статистика еще раз подтверждает эффективность Cordus&Sacrus.

Узнать о методике подробнее и заказать Cordus&Sacrus можно на официальном сайте производителя. Доставка по России бесплатная. По коду MIRO23 — скидка 10%.

Не предназначен для лечения заболеваний. Перед применением требуется консультация врача. Имеются противопоказания.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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