 

На «АВТОВАЗ» открылись цеха Mercedes, Ford и Land Rover

22.02.2023, 13:33, Разное
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В Тольятти состоялось открытие новой производственной площадки «АвтоВАЗа», на которой будут ежегодно выпускаться не менее 100 тысяч автомобилей.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты Государственной думы, ветераны предприятия и представители РПЦ.

Санкции против России– Сейчас мы открыли новые цеха, которые смогут полностью удовлетворить потребности россиян в автомобилях брендов, ушедших в 2022 году. Пока это Mercedes, Ford и Land Rover, но скоро этот список будет пополнен, – рассказал журналистам глава пресс-службы «АвтоВАЗа» Павел Голубев.

Строительство нового завода началось в апреле 2022 года, когда российский рынок официально покинули большинство западных автоконцернов.

Благодаря полувековому опыту тольяттинского предприятия и помощи партнёров из дружественных стран, удалось не только оперативно приобрести самое современное оборудование, но и улучшить технологии зарубежных автопроизводителей.

– Лично прокатился за рулём Mercedes, который только что сошёл с конвейера в Тольятти. Он реально лучше немецкого, а стоит почти в два раза дешевле, – написал в совет Telegram-канале блогер Эрик Давидович.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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