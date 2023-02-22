Москвичи смогут поздравить участников СВО с 23 февраля

Ящики с надписью “Добрые послания нашим бойцам” установят в 21 парке. Они появятся в Парке Горького, в Измайловском, Перовском, Таганском, парке 50-летия Октября и в других природных зонах столицы. Письма принимаются с 23 по 26 февраля.

Также на День защитника Отечества для москвичей подготовили спортивные эстафеты, научные и творческие занятия, концерты и спектакли. Дети могут поучаствовать в занятиях по живописи, мастер-классах по изготовлению подарков, послушать интересные лекции.

Для взрослых подготовили фотовыставку военных кораблей разных эпох, музыкальную программу и спортивные состязания. Мероприятия будут идти в течение нескольких дней, большинство из них бесплатные.

Так, в Воронцовском парке 23 февраля ждут желающих поиграть в аэрохоккей. Участники могут проверить свою ловкость, скорость и внимательность.

Дети увлекательно проведут время в Московской усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника “Кузьминки-Люблино”. Там пройдет несколько мероприятий в игровой форме.

В театральной гостиной Дома Гоголя на Никитском бульваре 24 февраля состоится музыкальный концерт. Студенты и выпускники академии имени Гнесиных представят программу “Во славу Отечества” и исполнят произведения Николая Римского-Корсакова, Фредерика Шопена и других классиков, сообщает портал mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля распространил меры социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев, участвующих в СВО. Об этом градоначальник рассказал в своем блоге.