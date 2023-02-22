В РФ начались продажи новых кроссоверов KIA КХ3 из Китая по цене от 2,7 млн рублей

В РФ поступили в продажу новые южнокорейские кроссоверы KIA KX3.

Автомобили предназначались изначально для внутренних продаж в Китае, однако местные дилеры оформили доставку 100 машин. В РФ стало возможным приобрести новый кроссовер KIA KX3 в двух комплектациях. Главное отличие между ними состоит в возможности использования системы удержания полосы. В обеих модификациях установили панорамную крышу, климат-контроль, а также кожаные кресла.

Из технических параметров следует отметить 1,5-литровый бензиновый агрегат на 115 л.с. мощности. Также модель получила передний привод и вариатор. Начальная цена нового кроссовера KIA KX3 составляет 2,72 миллиона рублей. Остальные сведения объявили в рамках официальной презентации.