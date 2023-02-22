Разработана носимая технология, определяющая усталость пользователя по голосу

Северо-Западный университет, штат Иллинойс (США), представил первое в истории носимое устройство, определяющее усталость пользователя по голосу. Об этом пишет MedicalXpress.

Устройство состоит из клейкой наклейки, которая размещается чуть ниже горла. На ней имеется ряд датчиков, таких как микрофон и сенсор, измеряющий температуру, дыхательную активность и сердцебиение. По звуку голоса владельца гаджет определяет необходимые для работы параметры.

Если громкость голоса уменьшилась, изменилась или появился кашель, телефон уведомит об этом пользователя и предложит ему отдохнуть и сделать перерыв. Изобретение подходит для людей, использующих свой голос для работы, например, для учителей, артистов и сотрудников колл-центров. Важно помнить о необходимости отдыха и отвлечения, чтобы не переутомляться.