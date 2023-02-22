Браузер от Microsoft встраивает в оф. сайт Google Chrome баннеры с призывом остаться на Edge

Тестовая версия Microsoft Edges добавляется на сайт Chrome баннер, призывающий пользователей не переходить на Google Chrome. Об этом пишет Neowin.

Речь идет о ветке Canary на настольной версии Microsoft Edge. В верхней части открытого окна будет отображаться большой баннер, если пользователь захочет загрузить Google Chrome с официального сайта. Он гласит: “Edge использует ту же технологию, что и Chrome, но имеет дополнительную надежность Microsoft”.

Таким образом Microsoft пытается предотвратить переход пользователей на другой браузер. Neowin отмечает, что Google Chrome рекомендует свой браузер, но только на своем официальном сайте и не размещает рекламу на других ресурсах. Возможно, такое агрессивное продвижение ограничено тестовой версией и не дойдет до полного релиза.