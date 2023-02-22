Роскомнадзор занялся проверкой сообщений об утечках данных в «Дикси» и «Бристоле»

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22.02.2023, 13:08, Новости дня
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Сообщения о возможных утечках данных в торговых сетях «Дикси» и «Бристоль» проверят в Роскомнадзоре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о возможной утечке персональных данных пользователей в «Дикси» и «Бристоле» пройдет проверку, по закону компании должны уведомлять о таких утечках в течение суток после инцидента, заявили в ведомстве ТАСС.

Там добавили, что к 11.00 мск среды подобных сообщений не поступало.

Между тем в «Магните» (ей принадлежит «Дикси») также заявили, что начали проверку по сообщениям об утечке.

Сообщения об утечке появились в Telegram, по этим данным, в утечках были ФИО, даты рождения, номера телефонов, электронная почта и место рождения клиентов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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