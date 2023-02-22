Скандалы: «Навеянный ветром» налог

Как добровольный платеж для бизнеса стал обязательным

Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что взнос со сверхдоходов для российского крупного бизнеса, который планировалось сделать добровольным, в итоге будет обязательным. По его словам, решение — результат обсуждений между предпринимательским сообществом и властями. О размере взноса не сообщалось, однако ранее глава Минфина Антон Силуанов уточнял, что всего планируется привлечь в бюджет порядка 300 млрд рублей.

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который озвучил инициативу в начале февраля, бизнес решили привлечь к допфинансированию бюджета в связи с «очень хорошими результатами сильно в плюс» у ряда компаний. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил РИА Новости, что бизнес и власти согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный.

«Мы договорились, что это будет обязательный платеж — квази windfall tax — налог, «навеянный ветром», появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет»,

— рассказал глава РСПП Шохин.

В начале февраля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что правительство разрабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году разового добровольного взноса от крупных предприятий, отметив высокие финансовые показатели ряда предприятий.

Шохин отметил, что пока остается непонятным — «как считать этот «сверхдоход», который по сути сверхдоходом не является». Также остается вопросом подсчет финпоказателей компаний, которые подлежат учету для уплаты этого взноса, а также — как его взимать в этом, а не в следующем году.

«Единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний», — заключил он.

Детали

Ранее 21 февраля глава Минфина Антон Силуанов сообщил журналистам, что добровольный взнос планируется собирать в этом году.

«Мы говорим об однократном участии бизнеса в текущем году», — сказал он.

Министр также отметил, что выплата будет происходить только из сверхдоходов компаний. «Только с прироста мы будем говорить о том, что бизнес мог бы заплатить. <…> Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 годы к 2020 и 2019», — объяснил он.

«Есть соображения о том, чтобы капвложения из этого объема вычли, но они пока прорабатываются», — отметил Силуанов.

17 февраля министр сообщил, что выплаты от бизнеса должны принести в бюджет около 300 млрд руб.

По его словам, меру проведут через поправки в налоговое законодательство. Таким образом, отметил Силуанов, бизнес «будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ». Ожидается, что за счет этого в казну поступит около 300 млрд руб.

Нефтегазовый сектор и малый бизнес сборы не затронут.

«Сразу скажу, что мы не рассматриваем вопрос участия малого бизнеса в этом вопросе, также нефтегазового сектора. Почему? Потому что мы по нефтегазовому сектору в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций, которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры», — отметил министр.

По словам Силуанова, «частью прироста бизнес готов поделиться с государством».

Также 17 февраля инициативу прокомментировали в Кремле. Журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет делать взнос.

«Ключевое слово — «добровольный», но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога в двустороннем движении. Поэтому здесь, конечно, необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая стороны, хотя все мы на одной стороне, четко отдавали себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», — ответил Песков.

Откуда взялся сбор

Идею об однократном налоговом сборе для бизнеса 8 февраля озвучил вице-премьер Белоусов. Тогда он подчеркнул, что инициатива не является инструментом повышения налогов. Размер взноса он не уточнил.

До этого The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на источники сообщало, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет в размере 200–250 млрд руб. Бизнес вместо этого предложил на 2023 год повысить налог на прибыль на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 20,5%.

«Финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», — отметил Белоусов.

6 февраля Минфин сообщил, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн руб. В качестве рекордного для начала года дефицита указывалось ускоренное возмещение НДС, резкий рост расходов вследствие ускоренного заключения контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, в том числе расходы на госзакупки. Закон о бюджете предусматривает дефицит на 2023 год в 2,93 трлн руб.

2022 год Россия закончила с дефицитом бюджета в 3,35 трлн руб. (2,3% ВВП). Больше в истории страны дефицит был только в 2020 году, когда коронавирусные ограничения всерьез ухудшили экономическую ситуацию, — 4,1 трлн руб.

Михаил Родионов

Оригинал материала: “Газета.ру”