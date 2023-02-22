Бахрома по-прежнему остается в моде: как использовать в образе этот стильный тренд весной

Бахрома часто ассоциируется со стилем хиппи, и не зря, ведь этот декоративный элемент одежды излучает дух свободы и непринужденности. Бахрома является разновидностью тесьмы, при которой нити закреплены с одной стороны и образуют мягкие волокна, шнурки и другие украшения. Часто на бахрому можно увидеть бусины, бубенчики, колокольчики, пайетки и другую фурнитуру, что придает еще больше стиля этому элементу декора. Рассмотрим детальнее, какие варианты бахромы в 2023 году будут на пике популярности.

Бахрома – это декор, который не выходит из моды. Мы уже потеряли счет, сколько сезонов подряд он актуален, но мы знаем, что в период осень-зима 2022-2023 бахрома будет представлена во многих вещах. Среди трендовой одежды вы найдете шубы, куртки, пальто, платья и сумки, украшенные бахромой.

Юбки с бахромой

При выборе юбки стоит отдать предпочтение моделям миди и мини длины, а длинные варианты, опускающиеся ниже колена, лучше оставить на потом. Короткие юбки с бахромой не мешают движению при ходьбе, как это может быть в случае с макси юбками, а также придают образу сексуальный акцент.

Для рабочей обстановки подойдут юбки миди с умеренным количеством бахромы. Это будет выглядеть эффектно, но не вульгарно или чрезмерно вызывающе, идеальный вариант для соблюдения рабочего дресс-кода.

Брюки

В этом сезоне модными являются юбки с высокой талией и свободным кроем, и в этом случае бахрома в минималистическом стиле будет смотреться достаточно стильно. Чтобы добавить образу больше стиля, можно дополнить его сумкой с бахромой или пиджаком.

Аксессуары

При выборе сумок с бахромой важно учитывать их длину, чтобы они были удобны в использовании и сочетались с другими элементами образа. Например, если вы уже носите рубашку или толстовку с бахромой, то, скорее всего, вам не понадобится сумка с этим же элементом декора, так как этот образ может выглядеть насыщенным.

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Куртки

Верхняя одежда может быть украшена объемными полосами, лентами, переплетениями или редкими полосами. В таком случае необходимо аккуратнее подбирать аксессуары, чтобы создать гармоничный образ.

Например, если у вас есть пальто с бахромой, его можно сочетать с серьгами, украшенными небольшими вставками бахромы, а куртку с бахромой из кожи – с сапогами того же цвета.

В этом сезоне модельеры рекомендуют комбинировать предметы одежды, украшенные бахромой, не с грубой обувью и широкополыми шляпами, а с нежными кружевными платьями. Женственность не обязательно означает рюши, рукава-фонари и нюдовые оттенки. Смелая бахрома на жакете станет главным акцентом в сочетании с романтической одеждой, поэтому не бойтесь экспериментировать не только с цветами, но и с текстурами.

Жакеты и пиджаки

Бахрома прекрасно сочетается с элегантными платьями, поэтому, если вы собираетесь на вечеринку или свидание, можно надеть жакет нюдового оттенка, украшенный бахромой, поверх однотонного наряда, и интересный образ будет готов. Будь то повседневная прогулка или вечеринка с друзьями, этот вариант декорирования добавит нотку стиля и придаст вашему облику особую изюминку. К тому же, благодаря своей универсальности, он может использоваться в различных ситуациях и сочетаться с различными нарядами.

Майка с бахромой

Этот образ идеально подходит для летнего отдыха в городе и неформальных посиделок с друзьями. Он легок и игрив, добавляя вам непринужденности и жизнерадостности. К тому же, этот наряд будет прекрасно смотреться на романтическом свидании. В общем, это многофункциональный лук, который поможет вам выглядеть стильно и привлекательно в любой обстановке.

Обувь

Бахрома не подходит для классического, делового или строгого вечернего стиля, так как ее легкомысленность и вольность не гармонируют с такими образами. Однако, если вы хотите выделиться из толпы, но не хотите полностью изменять свой имидж, то мы рекомендуем обратить внимание на сапоги с бахромой. Они помогут добавить нотку стиля и оригинальности, не нарушая уже имеющийся образ к весне 2023. К тому же, сочетать их с другими предметами гардероба будет просто.