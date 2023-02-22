Мнение: О дуэли двух дедушек – Путин vs Байден… Кто кого?

Две правды, два национальных лидера, два «долгожданных» выступления = два разочарования дня. Таков единственный итог.

Даже и не знаю, что вышло хуже — стилистика советского партхозактива, с точностью до деталей воспроизведённая в Гостином дворе Москвы, или зажигательная, но бессодержательная речь заезжего коуча, исполненная перед огромной толпой в Варшаве.

Сравним?

От ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ граждане ждали многое, поскольку предыдущее случилось аж в позапрошлом году, а за это время привычный всем мир кардинально изменился. В том числе — ожидали ответов на «главные вопросы бытия»:

— как долго продлится это всё спецоперация?

— каковы критерии достижения её целей, после чего можно прекращать?

— каким будет для России мир «после» и чем он окажется лучше, нежели был «до»?

Вместо этого россияне услышали жалобы на коварство Запада, обещания поднять МРОТ и объявление о приостановке договора СНВ-3, про который большинство ничего не знают вообще. В общем, «опять эта проклятая неопределённость!» ©, но… Продолжаем в том же духе, #Россия — вперёд, Бог в помощь.

Но и от речи президента #США Джо Байдена ожиданий было не меньше. Особенно в свете того, что «на разогреве» она подавалась как очень значимое событие. Чуть ли не главное за последний год. «Президент выступит с очень значимой речью на следующей неделе», — предрекал госсекретарь США Энтони Блинкен в недавнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. По факту, нынешний глава Белого дома озвучил «очень важные» трюизмы:

— Свобода лучше, чем несвобода — превед, Медвед!

— Когда мы едины, мы непобедимы (это о #НАТО)

— #Путин слил ©

Красиво. Зажигательно. Помпезно. И дети с флажками под занавес. Лайф-коуч Тони Роббинс брал в своё время по несколько тысяч долларов со зрителей за подобные мотивирующие шоу. Но к чести Джо Байдена, его 25-минутный спич отстоявшие по несколько часов в очередях на вход в Королевский замок варшавяне смогли прослушать бесплатно. И они узнали, что «Украина никогда не станет добычей России», но «защита свободы — дело не одного дня и [даже] не года», а потому «следующие пять лет или около того» будут очень трудными.

ОК, а какой будет эта #победа «свободы и демократии», если она вообще будет достигнута? У Джо Байдена нет ответа. Есть только слова, что мы должны в итоге добиться «улучшения жизни людей во всем мире, совершенствования здравоохранения, роста благосостояния, сохранения планеты, построения мира и безопасности, достойного и уважительного отношения ко всем». Это прекрасно, однако же кто сейчас мешает Западу всего такого добиваться, ограничивая алчность корпораций, увеличивая поддержку беднейших стран, соблюдая правила, даже когда этого не очень хочется, и не деля мир на «своих мерзавцев» и «чужих злодеев»? Тоже нет ответа.

Из этой точки прямо напрашивается сравнить обе речи ещё и по тому, что в них не было сказано.

Итак, Владимир #Путин ничего не сказал о:

— трансформации специальной операции в «Третью Отечественную»;

— переводе всей страны на мобилизационные рельсы милитаризацию экономики;

— репрессиях и наказаниях всех уехавших, сомневающихся, «непатриотичных» и т.п.

Всё тихо-мирно-спокойно, без чрезвычайщины, перегибов и кампанейщины. Дороги строим, пенсии платим, СВО продолжаем. «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла» ©

В такой подаче можно увидеть и «слабость» послания, но и его силу тоже. Президент выступил групповым психотерапевтом, снимающим тревожность населения, пока часть общественности бьётся в истерике «а-а-а, всё пропало!». Положим, это плюс.

Джо #Байден ничего не сказал о:

— безальтернативности победы над Россией «на поле боя»;

— необходимости достижения мира на основе «10 пунктов Зеленского»;

— вариантах, сроках и способах завершения конфликта или хотя бы механизмов его урегулирования.

Также ничего не было сказано о принципах последующего мироустройства, несмотря на то, что нынешние события, по словам Джо Байдена, «будут определять и формировать нашу жизнь на десятилетия вперёд».

В этом даже предвзятому наблюдателю крайне сложно увидеть «силу» варшавской речи, а вот непредвзятый легко разглядит её слабость. За всем этим набором пафосных лозунгов о свободе и клятв твёрдости в поддержке Украины нет главного. Нет образа будущего, ради которого #Украина, Европа, да и весь мир должны терпеть колоссальные издержки, в результате чего #акции американского ВПК да и всей US Corp. идут вверх.

И это проблема. Потому что с «гегемона» спрос выше, чем с «изгоя», точно так же, как с «шерифа» он выше, чем с «бандита». Потому что предлагать и продвигать реалистичный и чёткий образ будущего — это, если угодно, одна из многих обязанностей «гегемона». Которую Джо Байден благополучно слил под громкие спичи о единстве и свободе, а также под песенку группы Coldplay «Sky Full of Stars».

Ну и кто в итоге выступил хуже?

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