Мнение: Оборотная сторона

Стоимость рабочей силы относительно стоимости произведенной ею продукции в Китае неудержимо растет. Что неизбежно вытекает из принятого после 2008 года проекта развития строительства «общества среднего достатка». Этот проект был принят вынужденно после глобального кризиса, который заставил Китай искать выход в строительстве ёмкого внутреннего рынка.

Оборотная сторона этого проекта как раз и представлена на графике. И представляет новую угрозу – угрозу вывода из Китая производственных мощностей в страны, где более низкая стоимость рабочей силы способна обеспечить конкурентные преимущества.

В общем-то, этот фактор (не только он один, а целая их совокупность) и вынудила китайское руководство менять проект «общества среднего достатка», дополняя его проектом «социального кредита», где относительно высокий уровень жизни должен корректироваться через создание потребительских стандартов, регулируемых через алгоритмы лояльности. Тот самый «цифровой концлагерь».

Смысл «социального кредита» – даже если у тебя есть заработанные тобой деньги, потратить ты их можешь только так, как укажет партия. В рамках общего для всего социума рынка возникает миллиард индивидуальных рынков, каждый из которых регулируется отдельно. Соответственно, личные деньги каждого китайца обеспечиваются не всей имеющейся массой товаров и услуг, а только ее частью. Это и позволяет компенсировать высокую стоимость рабочей силы принудительным сжатием каждого индивидуального «рынка».

Естественно, здесь тоже сразу возникают свои собственные проблемы и противоречия, и их тоже нужно решать, но так уж устроена жизнь: пресловутая стабильность бывает только на кладбище.

Определенные успехи у обоих проектов достигнуты, но пока они находятся в стадии строительства, а как известно, наиболее неустойчивое состояние системы всегда – в процессе перехода. Именно поэтому Китай проходит через череду кризисов, которые с каждой новой итерацией становятся всё более масштабными и мощными. Это, в свою очередь, ставит под угрозу уже систему управления проектами. Может наступить момент, когда она перестанет справляться, и тогда вся система попадет в метастабильное состояние, когда любой толчок может разрушить ее всю.

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