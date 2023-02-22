 

Путин осудил Запад за развязывание украинского конфликта и агрессивные информационные атаки на Россию

22.02.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В послании к Федеральному собранию российский президент обрушился с критикой на США и их союзников. Глава государства обвинил западные правительства в провоцировании конфликта на Украине и в стремлении очернить российскую культуру, религию и ценности, передаёт Associated Press.


AP

В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выступил с осуждением Запада. Он обвинил США и их союзников в развязывании украинского конфликта, пишет Associated Press.

«Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы её остановить», — подчеркнул глава государства, обращаясь к присутствующим законодателям, государственным чиновникам и военным, принимающим участие в спецоперации.

По утверждению агентства, в качестве ещё одного объяснения продолжающемуся конфликту президент назвал защиту гражданского населения в «украинских регионах». «Мы защищаем свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть», — отметил Путин.

Кроме того, по словам президента, западные правительства прекрасно понимают, что Россию «победить на поле боя невозможно». Поэтому они осуществляют «агрессивные информационные атаки» и «искажают исторические факты», нападая на её культуру, религию и ценности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06.22 / Мнение: Наемник из «Газпромбанка»?

11.12.21 / Кто может рассчитывать на двойную пенсию перед Новым годом

29.06.22 / Когда фильтрик слетел – Личное мнение

06.11.22 / Мнение: ЖЖ напомнил о былом

23.12.22 / “Анжелика разводится с Леней”: Застуканный с другой Агутин не смог скрыть расставание с Варум

18.10.20 / Мнение: Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

09.11.20 / Брат принцессы Дианы опубликовал их детское фото из семейного архива

21.08.20 / В России разработана БАД, позволяющая переваривать камни

18.04.22 / Мнение: Лекарство

24.04.22 / Мошенники украли у Понасенкова 10 млн рублей, пообещав исключить его из списка иноагентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика