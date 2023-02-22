 

Трагические обстоятельства: Тайно вернувшийся в Россию Ярмольник оказался среди мертвецов

22.02.2023, 11:55, Разное
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В последнее время вокруг Леонида Ярмольника ходили слухи о том, что он примкнул к покинувшим Россию звездам и якобы сбежал за рубеж. Так, недавно артиста заметили в Лос-Анджелесе в компании Владимира Познера. Они записали совместное видео, где телеведущий исполняет знаменитую композицию Summertime Джорджа Гершвина под аккомпанемент фортепиано, а актер ему подпевал.

Однако на днях звезду отечественного кино заметили в Театре наций, причем случайно. Он посетил постановку Константина Богомолова “На всякого мудреца”. По сюжету в определенный момент один из актеров спускается со сцены в зал и садится среди зрителей. Так, Валера Горин, как обычно, занял приготовленное ему кресло.

А после диалога с другим героем постановки поднялся со стула со словами: “А я пойду на свидание с Леонидом Ярмольником”. Тогда все присутствующие обратили внимание на сидячего в партере уехавшего из страны актера. Возвращение артиста получилось тайным, ведь нигде об этом не сообщил. Но благодаря Константину Богомолову, об этом узнали все.

Правда, СМИ пишут, что в Россию его вернула вовсе не любовь к театру, а трагические обстоятельства. Сообщается, что Леонид Ярмольник приехал на прощание с умершим режиссером Вадимом Абдрашитовым и оказался среди мертвецов, провожая коллегу в последний путь.


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