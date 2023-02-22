 

В Казахстане представили купе-кроссовер Geely Tugella

22.02.2023, 11:55, Разное
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Китайский бренд Geely объявил о выходе в продажу в Кахастане нового паркетника Geely Tugella.

Напомним, предшествующее поколение кроссовера презентовали в Китае в 2022 году, однако уже спустя короткий промежуток времени его стало возможным приобрести в России. Рестайлинговый паркетник Tugella получил видоизмененный дизайн кузова, что прослеживается в форме решетки радиатора, головной оптике и бамперам с двойными патрубками.

Стоимость автомобиля в Казахстане составляет от 4 млн рублей в местной валюте. Вместе с тем для россиян пока поставки Tugella не предполагаются, однако при поступлении в продажу цена на кроссовер окажется существенно выше из-за параллельного импорта.


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