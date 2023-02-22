 

Valve устроила «ловушку» и забанила около 40 тыс. читеров в Dota 2

22.02.2023, 11:50, Разное
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Более 40 000 аккаунтов были заблокированы Valve за мошенничество.

Имеются ввиду игроки, которые использовали стороннее программное обеспечение, чтобы получить различные преимущества во время игры. Специалисты Valve смогли понять, как работают уловки и устроили своеобразную ловушку, встроив в последнее обновление Dota 2 специальные файлы, на которые обычные игроки не обращают внимания, но которые задействуют программы читеров. После этого все аккаунты, которые подозревались в нечестной игре, были заблокированы.

«Все заблокированные аккаунты запрашивали доступ к таким данным, поэтому мы полностью уверены в заслуженности блокировок, и хотя их было довольно много из-за распространенности подобных программ-читов, это лишь часть непрекращающейся кампании, направленной против читерства», – говорится в официальном сообщении компании.


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