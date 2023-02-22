Мнение: Почему Познер поддержал Херша

Бывший (до рокового февраля 2022 г.) ведущий программы на Первом канале, а с этого времени просто почетный старец В. В. Познер вдруг поделился своим мнением о разоблачениях, произведенных его сверстником Сеймуром Хершем.

Бывший (до рокового февраля 2022 г.) ведущий программы на Первом канале, а с этого времени просто почетный старец В. В. Познер вдруг поделился своим мнением о разоблачениях, произведенных его сверстником Сеймуром Хершем.

Тот, будучи маститым журналистом-расследователем – не какой-нибудь чудесный болгарин Христо Грозев, а серьезный мужчина, – в прошлом разоблачавшим скаредные дела Пентагона, ныне взялся за старое и опубликовал аргументы и факты, касающиеся роли американской администрации – ведущей роли – в сентябрьском подрыве трубопроводов «Северного потока».

Удар был нанесен Хершем прямо в солнечное сплетение.

Вопрос «Cui prodest?» не допускал иного ответа – не саудиты же и не китайцы подрывали. Тем более, что представители администрации США, включая Байдена, открытым текстом говорили, что не допустят работы газопроводов. Список стран, обладающих технической возможностью для подрыва, также весьма узок – и США среди них. Конкретные детали диверсии, приведенные Хершем, также более чем правдоподобны.

Наконец, всегда есть вероятность, что явится какой-нибудь правдоруб, что и произошло. В соответствии с правилом «Умей работать, умей и концы хоронить» пошедшие на столь скаредное дело должны были бы предусмотреть возможность разоблачения. Если не иметь в виду прямое устранение посягнувшего на самое святое – хотя что толку убивать змею, когда она уже укусила? – то хотя бы иметь в запасе альтернативную версию. «Это не мы, это Путин, Ким Чен Ын, сионисты, исламисты, в конце концов это нечистая сила». Но не было предусмотрено даже этого.

Иные объясняли это особенным цинизмом – «Да, взрывали, будем взрывать, и никто нам не указ». Но некоторые детали, приведенные Хершем, говорят, что все-таки желание укрыть концы в Вашингтоне имело место. Так что здесь скорее не цинизм, а неумение работать.

Посмотрев на все это и, возможно, приметив, что желающих полагать душу и тело за вашингтонскую администрацию недостаточно много, к обсуждению решил подключиться В. В. Познер. По его мнению, на статью Херша не обратили бы внимание, если бы ее автором был несерьезный или покупаемый человек. Но он – профессионал, и если он высказывает такие вещи, значит, у него есть основание. Его будут обвинять в том, что он скатился в конспирологию, но можно точно сказать, что он не ангажирован. «Насколько я знаю, он не был связан контрактами с какой-либо газетой, радиостанцией или телевидением. Все привыкли считать, что репутация у него чрезвычайно высока. Его никто никогда не обвинял в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию, фейки». Говоря словами Ю. М. Лужкова, «Нечистоты, тенёвки за Хершем нет».

Таким образом, два почтенных старца по очереди реализовали известный стишок –

«Дедушка в поле гранату нашел,

Взял он ее и к обкому (Вашингтонскому) пошел,

Дернул колечко и бросил в окно –

Дедушка старый, ему все равно».

Что касается Херша, то отношение к нему и к его последним разысканиям со стороны американских нотаблей – это вопрос отдельный. Тут следует спросить опытных американистов, в совершенстве знающих подводные течения вашингтонского болота.

Но и внезапное великодушие Познера тоже представляет интерес, поскольку это – симптом. Телеведущий не является пылким юношей ни по возрасту, ни по душевному складу. Он скорее в высшей степени расчетливый и осторожный человек – иначе, поселившись в СССР в 1952 г. – время-то какое! – он не сделал бы столь многообразную и столь долгоиграющую карьеру, которая заставляет вспомнить формулу «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».

Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, т. е. – disons le mot – на квалификацию нынешней американской администрации, как прямо террористической, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США действительно пробудились такие силы – причем влиятельные, – которые считают, что это уже слишком, и пора унять вашингтонских молодцов. А Познер – как он всегда это делал – решил присоединиться к тем, кто имеет серьезные шансы одолеть закусивших удила Байдена-Блинкина-Нуланд.

Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «говном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных.

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