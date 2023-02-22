МИД: Польша поставит 14 танков Leopard 2 Киеву в ближайшие недели

Польша передаст Украине 14 танков Leopard 2 в ближайшие несколько недель, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

По его словам, танки будут переданы в следующие две или три недели, а страны Запада смогут сформировать коалицию для поставок Киеву истребителей, передает ТАСС.

Ранее польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard в марте окажутся на Украине.

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