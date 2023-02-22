Мнение: Владимир Путин хвалит российский бизнес

Вчера наш президент выступил с посланием к Федеральному Собранию. Как обычно, я рекомендую вам прочитать, просмотреть или прослушать его в оригинале (ссылка). Мой аргумент: раз уж вы всё равно читаете новости о политике, грех упускать редкую возможность обратиться к источнику, который неизмеримо влиятельнее любых телеграм-каналов, и у которого есть «инсайды» на таких уровнях, о которых блогеры с журналистами даже мечтать не могут.

Вот несколько пунктов, которые зацепили лично меня. В послании было много всего другого, включая повышение МРОТ до 19 тысяч рублей, но я опустил большую часть, оставив немногое, что счёл подходящим для сегодняшнего поста.

1. «И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи… есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику».

Это про Спецоперацию на Украине. Вопреки коротким мечтам подстрекателей, Владимир Путин говорит, что штурмовщины не будет, второй волны мобилизации не будет, военной экономики не будет, превентивного ядерного удара по Киеву, Вашингтону, Хельсинки, подставить нужное — не будет. Россия будет действовать по мудрому принципу Мао Цзедуна — Ибу ибуди хуй дао муди, «шаг за шагом достигнем поставленной цели».

Причина выбора именно такой стратегии понятна: мы отлично держимся, экономика в порядке, поэтому ситуация нас не радует, но в целом устраивает. Напротив, у наших врагов заканчиваются время и ресурсы, так как американцам хочется уже начинать новые конфликты, и так как у НАТО нет бесконечных запасов военной техники, чтобы впустую сливать её на Украине. Поэтому Россия может спокойно подождать, пока США не переключатся на кого-нибудь другого, после чего спокойно сорвать созревший плод. А до того момента, который может наступить и через год, и через 5 лет, Россия будет по максимуму экономить жизни наших солдат.

2. «Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше «охотой на ведьм», не будем сводить счёты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут – им с этим жить. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку».

Как видите, разграничительная черта проведена. За конкретные преступления, — за распространение фейков про Бучу, например, — будут предусмотренные законодательством наказания. А вот просто за позицию нацпредателя в суд никого тащить не будут. Хотя, разумеется, для пособников США карьерные возможности будут резко ограничены — при работе в госструктурах и государственных корпорациях, во всяком случае.

Кстати, надёжный маркер — символ Z на русской военной технике. Если кто-то называет его «стилизованной свастикой» или вообще проводит какие-то параллели между нашим Z и Гитлером, дальше выяснять взгляды просто не нужно. Перед вами тот, кто желает нам поражения, так как он болеет за другую команду. Можно спрашивать, что конкретно подвигло нашего испытуемого взять на вооружение американскую пропаганду — недостаток критического мышления, может быть, или мыслительная лень, или естественное для беспринципных людей стремление примкнуть к сапогу сильного, каковым до последних лет считался дядюшка Сэм. Но сомневаться в том, что перед нами пособник США, нельзя.

Z на русской военной технике — это не свастика и не нацистская руна Вольфсангель (как у бандеровцев), а просто буква Z. Как говорили русские поэты Серебряного века, если это нужно объяснять, значит это не нужно объяснять. Минимально разумный человек понимает и без объяснений — по той же причине, по которой он понимает, что природа предусмотрела только два пола, что срамцы не должны рекламировать свои пороки в школах, и что белые имеют полное право не вставать на колени, извиняясь за несчастный случай при задержании мелкого преступника в Миннеаполисе.

3. «…за счёт активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса… Валовой внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1 процента – это самые свежие данные. При этом напомню, что ещё в феврале-марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики. Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными, предсказуемыми партнёрами – а таких много, в мире таких большинство… многие базовые, подчеркну, именно гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство… огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство… Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий – это уже победа…

Важнейший элемент экономического суверенитета – это свобода предпринимательства. Повторю: именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку».

Я процитировать малую часть, там россыпью по всей речи много добрых слов в адрес российского бизнеса, много указаний поддерживать наше славное сообщество буржуев разными способами. Причина неожиданного для многих разворота в сторону бизнеса понятна — именно частный бизнес спас в 2022 российскую экономику, принял на себя и отразил страшнейший санкционный удар коллективного Запада. Справедливости ради добавлю, что государство тоже не сидело сложа руки: без Андрея Белоусова и Эльвиры Набиуллиной, например, чуда бы не произошло. Однако на фронтах, на которых государство пыталось действовать самостоятельно, без крепких рук частников, дела обстояли неважно. Титулованные вельможи с жалобным нытьём падали брюшком кверху, а частный бизнес тем временем просто брал и делал — перестраивал логистику, импортозамещал, перезапускал брошенные иностранцами производства.

К сожалению, в России много сановников, — так исторически сложилось, — которые отлично ориентируются в коридорах власти, но выдавать результат при этом органически неспособны. В 2022 США устроили России генеральные учения, проверку готовности к большому конфликту. По итогам учений выяснилось, что конкретно частный бизнес проявил себя идеально, выполнив свои обязанности перед государством на 200%, тогда как на остальных направлениях, куда как более обласканных властью и бюджетом, ситуация колебалась от плохой до катастрофической.

Политика — отражение силы. Сейчас наша власть осознала, что русский бизнес является одной из главных опор для государства, и что если бы бизнес выступил столь же тускло, как некоторые другие игроки, дела бы у нас обстояли очень туго. Следовательно, бизнес получит больше влияния, — как и должно быть, — а паразиты, по разным причинам бизнесу вредящие, часть влияния потеряют. Как итог, можно ожидать общего улучшения делового климата и, например, снижения количества глупостей типа регулярного пересмотра правил игры. Также можно уже констатировать воодушевляющий факт — товарищи, которые требовали перевести России в режим мобилизационной экономики (с очевидными последствиями типа деградации и нищеты) проиграли. Их влияние будет теперь стремиться к нулю.

Кстати, рекомендую вот этот короткий пост Кримсональтера (ссылка). Он посланием тоже весьма доволен.

4. «По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью. Да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная: прибыль – 203 миллиарда рублей. Это тоже показатель устойчивости финансового сектора России».

Немного лытдыбра, как говорили блогеры 20 лет назад. Год назад акции Сбера стоили 370 рублей. Сейчас — 163 рубля, причём был период, когда я их докупал по 100-130 рублей за акцию. Почему акции Сбера рухнули, понятно — инвесторы запаниковали, так как решили, что в России всё будет плохо, а Сбер воспринимается инвесторами как часть России. Однако же смотрите, даже прошлый переломный год банки закрыли с прибылью, при этом кредитов раздали на 14% больше, чем в 2021.

Это я ни в коем случае не в качестве инвестиционной рекомендации — покупать акции по принципу «блогер упомянул» плохая практика. Просто хотел поделиться радостью. Кажется, Сбер оправдывает моё доверие и на этот раз.

5. «…напомнить о словах патриота и государственника Петра Аркадьевича Столыпина – они были сказаны в Государственной Думе более ста лет назад, но в полной мере созвучны нашему времени. Он сказал: “В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной”».

Это к вопросу «Россия неправа», «Россия виновата», «русские обязаны». Столыпин был прав. Россия должна быть сильной. Больше Россия ничего и никому не должна.

Россия сейчас на светлой стороне, что для нас довольно привычно. Мы — за всё хорошее, против нас — типичнейшие зигующие злодеи, вот как в учебнике. Однако это в большой политике имеет мало значения. Все страны, даже наши друзья из Азии и Африки, уважают силу. При этом конкретно наши враги, Европа и США, вообще ничего, кроме силы, не принимают в расчёт. Единственный способ иметь дело с Западом — причинить ему достаточно боли, чтобы он жалобно закричал. В отличие от тех же китайцев, у которых есть какие-то встроенные представления о морали и порядочности, западные политики беспринципны абсолютно, веками выведенная бойцовская порода. Пытаться говорить с ними без сучковатой палки в руках совершенно бессмысленно. Вы скорее договоритесь с голодным бультерьером, чем с условной Ангелой Меркель.

6. «Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан, и у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Прошу Правительство ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года…

…С 1 февраля материнский капитал в России вновь проиндексирован, как мы и говорили, на величину фактической инфляции за прошлый год, то есть на 11,9 процента».

Немного покритикую, для баланса.

Проблема конкретно Петербурга — не знаю, как в других городах. Мои знакомые семьи с маленькими детьми свои материнские капиталы просто не оформляют, так как его совершенно некуда тратить. Квартиру на материнский капитал в нашем городе не купить, другие разрешённые статьи расходов тоже малоинтересны. Возни много, толку мало.

Вот, казалось бы — прямо в послании президент говорит, что надо убедить народ инвестировать вдолгую, и что надо поддержать семьи с детьми. Ну так объедините — позвольте инвестировать маткапитал в ценные бумаги. Получили маткапитал, купили на ребёнка акций, и забыли. А в 18 лет опа — солидная сумма на счету. Которой, если магия сложного процента сработает, как раз на квартиру и хватит.

Конечно, если детей будет несколько, между сиблингами начнутся трения — маткапитал-то выдаётся неравномерно. Но это уже отдельный вопрос, который внутри здравомыслящей семьи можно решить. И, да, не говорите мне, что вам не нравится слово «сиблинг», которое означает «брат или сестра». В русском языке традиционный аналог есть? Нет. В русском языке нужно короткое обозначение для термина «брат или сестра»? Нужно. «Сиблинг» звучит фонетически благозвучно? Благозвучно.

7. «Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях… Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия…».

Полагаю, у России есть как минимум две причины, чтобы выйти из договора СНВ-3. Первая — лишний раз напомнить американцам, что их шалости на Украине могут закончиться грибовидными облаками по всей территории США. Американцы иногда забывают, нужно им регулярно напоминать. Если от напоминаний начинают шипеть и злиться, значит всё правильно делаем.

Вторая причина — американцы жулики, иметь с ними дело можно только на условиях предоплаты. Нет смысла подписывать договор, который к чему-то обязывает Россию и США, так как Россия свои обязательства выполнять будет, а США — нет.

Собственно, тут и заключается одна из главных проблем для США. Их деловая репутация сейчас на уровне банановых республик, им никто не верит. У США остался ровно один инструмент дипломатии — угрозы. А так как США быстро слабеют, особенно в сравнении с Китаем, на одних только угрозах выезжать с каждым годом им всё сложнее и сложнее.